淡水區鄞山寺攜手警分局 寒冬送暖助獨老好過年

新北市淡水區鄞山寺廟方與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者致贈物資關懷活動，由淡水警分局長帶領分局各派出所長、警察志工服務中隊等組成關懷團，於春節年假前慰問淡水區獨居老人，關懷物資就堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計75位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，這次廟方連續16年的舉辦就是讓長者感受溫暖，準備的慰問物資與紅包，更是對弱勢家庭的一份深切關愛，這場活動不僅是警察與廟方的合作，更是對社區獨居老人和中低收入戶的一次真摯呵護，淡水警分局的警勤員警將鄞山寺的愛心轉化為實際的行動，將物資送到75位獨居長者的手中。

由鄞山寺主委、淡水警分局長會同鄧公里長一同至鄧公路29巷關懷獨居長者，贈送民生物資。經了解，該名張姓長者71歲，未婚無子女且獨居，在十多年前因生病後便不良於行，定期至榮總回診，且無法工作，其生活起居皆須獨立完成，因此，本次慰問除讓居民感受溫暖過好年外，也鼓勵社會大眾多關注周遭需要幫助的家庭與長者，共同營造溫暖有愛的社區氛圍。

春節前夕，愛心化作行動，讓每位弱勢長者不再孤單，真切感受社會的祝福與關懷。這場歲末送暖活動，為寒冬增添了一抹喜慶與溫情，讓新年的腳步更加歡喜踏實。