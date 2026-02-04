廖宜琨批三鶯線噪音測試失真 新北捷運局：具公信第三方檢測

新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天上午前往三鶯線噪音會勘，指出現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差過大，質疑有「美化數據」之嫌，要求改由第三方重新測量並全線設置全罩式隔音牆；新北捷運局強調，相關噪音測試早已在列車密集測試期間完成，並委託具公信力的第三方進行300個測點、24小時完整監測，絕無數據失真問題。

廖宜琨表示，會勘當天進行的噪音量測結果，與過去測試及試營運期間的數值明顯不符，無法真實反映列車高頻率行駛下，對沿線住戶與公共設施造成的實際影響，若測試刻意避開列車密集行駛時段，數據自然偏低，流於形式，對後續改善毫無幫助。

會勘過程中，三鶯線行經的三峽國中也成為關注焦點，廖宜琨說，校長當場反映列車行駛噪音已明顯干擾教學，尤其在考試期間影響學生專注力，對學習品質與受教權益造成實質衝擊。

廖宜琨要求，噪音測試應改在尖峰時段進行，並納入夜間、凌晨等背景噪音較低時段，才能真實呈現居民與校園實際承受的狀況，他也主張，測試應由環保局或具公信力的第三方單位執行，並以「24小時完整監測」方式公開數據，確保客觀與透明。

廖宜琨也認為，三鶯線不應只採局部或簡易降噪措施，而應從源頭改善，全線規畫設置全罩式隔音牆，尤其住宅密集區與學校周邊，更應優先納入設計，若抱持「通車前沒問題、通車後再處理」的心態，恐導致反覆補救、工程追加，不僅墊高建設成本，受影響的仍是必須長期忍受噪音的居民與學生。

新北捷運局回應，會勘當天的即時量測僅為讓議員了解現場實際狀況，並非正式噪音測試依據，早已在列車密集測試期間，委託具公正性的第三方噪音測量廠商，針對300個測量點進行24小時連續監測。

捷運局指出，先前因緊急煞車造成車輪失圓產生異音，已完成車輪旋削處理，實測噪音降低超過10分貝，民眾陳情明顯減少；且三鶯線契約所訂降噪標準，本就比法規再嚴格5分貝來規劃。

捷運局也強調，降噪手段不僅限於隔音牆，還包括改善車輪與軌道磨合、調整列車行駛速度等多面向措施，針對噪音敏感區域，也已進一步研議個別精進方案，會持續重視民眾實際感受。