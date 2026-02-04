聽新聞
年關近 新北愛心大平台獲贈春節年菜捐弱勢家庭
年關將近，許多民眾已準備採買年菜，台灣好樣社會關懷協會已連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，今年捐贈500組春節年菜，提供新北市14處社會福利服務中心轉贈弱勢家戶，協助家庭在年節期間準備團圓餐食。
新北市社會局長李美珍今代表受贈年菜時表示，協會準備的年菜均以客製化保冷袋包裝，方便家戶保存，且透過民間團體捐贈年菜，不僅減輕家庭經濟壓力，也有助於社工在服務過程中提供更完整支持，未來持續透過「新北市好日子愛心大平台」，整合民間資源，將物資與服務送到有需要的家庭，強化社會支持網絡。
台灣好樣社會關懷協會理事長林建甫表示，自111年成立後即與新北市合作，除曾募集捐贈社福專車外，也已第4年持續捐贈春節年菜，希望透過穩定投入，成為弱勢家庭在重要節日中的後盾。
林建甫說，此次捐贈年菜內容包含櫻花蝦蒲燒米糕、佛跳牆、黃金鯧、烏骨雞湯及東坡肉等5道料理，菜色皆經協會成員實際試吃後挑選，希望兼顧營養與年節應景需求。
