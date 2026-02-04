東環段解救內科交通 內科發展協會：提前宣導使用綠運輸

行經台北內科園區心臟的東環段CF710區段標今天開工，未來勢必能緩解交通。內科發展協會表示，持續宣傳使用綠運輸之外，各公司也祭出紅利，鼓勵搭乘大眾運輸。交通局也說，市府成立內科交通推動小組，同樣在硬體交通工程和公共運輸上著手。

內科發展協會副理事長張博堯說，自從蔣萬安上任後就積極推動內科交通狀況改善，並且派員蹲點，協會也與北市府配合很長一段時間的綠運輸政策宣導，去年更試辦無車日計畫，確實內科交通逐步改善。

他說，內科的公司們也齊心共同解決交通問題，像是鼓勵車輛共乘，就提供車位，以及多走路、騎騎腳踏車，公司增設盥洗室等，發揮各自的創意和鼓勵紅利。

尤其今天東環段CF710區段標開工，張博堯說，因此要多向企業同仁們宣導搭乘綠運具，這是要提早準備，不管未來開工後的交通維持計畫等，都能避免加劇交通黑暗期。

交通局綜合規畫科長黃皇嘉表示，市府成立內科交通推動小組，在交通工程方面，包含堤頂與瑞光路358巷口交通改善、堤頂大道銜接國1堤頂北上入口匝道，對於行車疏解效率都有顯著成果，根據調查，在堤頂大道、港墘、瑞光等，平均整體旅行時間下降7％，換算一分鐘能減少6到7秒，長時間下來更有感。

他說，同時港墘、堤頂大道也新增相關標線，能夠明確引導駕駛人，減少行經途中變換車道的風險。