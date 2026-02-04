聽新聞
泰山奇蹟新家園日照中心落成 侯友宜：今年力拼達130家
新北市65歲以上年長者已逾80萬人，因應高齡人口快速成長，自2010成立的泰山奇蹟之家日照中心在4年前擴建，今以「奇蹟新家園」嶄新面貌落成剪綵，服務量能從24人擴充到86人。新北市長侯友宜前往致詞表示，新北市已設立126家日照中心，預計今年可達130家，讓長者能在熟悉社區中快樂安老。
侯友宜說，高齡人口持續成長，讓長者在熟悉社區中獲得妥善照顧，是社會要面對的重要課題，市府樂見民間單位長期深耕在地、投入長照服務體系，泰山為新北市重要重劃區，鄰近輔仁大學醫學院，未來將引入近10萬人口，他認為泰山奇蹟新家園服務量很快滿額，市府也將與衛生局、社會局持續擴充服務量能。
衛生局長陳潤秋指出，新北市目前已設立126家日照中心服務型態多元，涵蓋各行政區，提供失能及失智長者日間照顧服務，未來透過持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，也讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。
高齡長期照顧處長林惠萍指出，奇蹟之家投入資源，將原先較老舊擁擠的日間照顧中心擴建改造，提供市民有感的服務，並同步擴大使用空間，除日間照顧外，亦提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照服務、送餐服務、喘息服務及特色照顧服務等，透過整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。
