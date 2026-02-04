快訊

避免內科塞車加劇 東環段施工擬2路段採「配對單行」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運環狀線東環段，CF710區段標工程範圍路線北起環狀線北環段Y29站尾軌之儲車軌區，將轉進瑞光路於洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止。圖為敬業三路路段。記者林伯東／攝影
台北捷運環狀線東環段，CF710區段標工程範圍路線北起環狀線北環段Y29站尾軌之儲車軌區，將轉進瑞光路於洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止。圖為敬業三路路段。記者林伯東／攝影

救內科交通唯一解方的東環段，今天由市長蔣萬安主持東環段CF710區段標開工，由於該區段標位於內科交通最嚴峻區段，為因應可能的施工黑暗期。捷運局第一工程處長程道信表示，目前研議洲子街、瑞光路採「配對單行」，正在送道安會報審查。市長蔣萬安也指示，一定要降低對交通的影響。

蔣萬安表示，捷運建設是城市發展的重要投資，期許東環段工程如期如質、安全順利完工；並叮囑市府團隊與施工單位務必落實交通維持及各項配套措施，將施工期間對周邊交通與居民生活的影響降到最低。

蔣萬安指出，捷運東環段於112年3月29日經行政院核定後，市府隨即全力加速推進，展現興建決心與執行力，並於113年底啟動動工作業，兌現上任兩年內完成東環段發包並推動動工的承諾。今日CF710區段標開工，象徵工程推動再向前邁進，是東環段建設的重要里程碑。

蔣萬安表示，CF710區段範圍銜接自濱江國中至洲子二號公園、大港墘公園一帶，路線由敬業三路、樂群二路延伸至瑞光路，將設置3座車站、4段潛盾隧道。未來通車後，市民自內科往北至士林約11分鐘、往信義區象山約14分鐘，可望有效紓解內湖交通壅塞，並強化內湖與市區的軌道連結，提供市民更快速、舒適、便利的捷運服務。

北市同步推進6條捷運線，除南北環段全面動工外，東環段6個區段已完成4個決標；另接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標亦已於今（115）年1月30日決標，預計最快4月接續動工，持續加速完善捷運路網。

程道信表示，為了降低東環段的施工衝擊，施工的交維計畫都會送交通局道安會報審查，也因內科的交通嚴峻，捷運局已請廠商先研議交通流量及車流，滾動檢討，目前研議是否針對洲子街、瑞光路採像信義路、仁愛路的「配對單行」，目前還在送道安會報審查，也會與里長、議員溝通，滾動檢討，降低影響。

程說，目標是不要讓內科的交通惡化，至於可能因施工影響車道數的施工會是在今年下半年、明年初，至於東環段6個標案，CF763、CF760分別在民國113年及114年開工，CF710今天動土，CF720上週決標、最快4月開工，CF740及750則剛首次招標，希望今年底決標。

延伸閱讀

影／蔣萬安主持CF710區段動土 東環段再添里程碑

何元楷、李明璇到汐止中正市場 青年戰隊合體發送蔣萬安春聯

「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

鄭麗文稱依憲法我們是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

相關新聞

北市「幸福住宅」貴仍吸引7千人瘋搶 住戶曝幸福秘密

北市府「幸福住宅」專案計畫上路一年多，釋出7處175戶，吸引超過近7000件申請案，入住率92%。但有住戶認為，租金較蛋...

蔣萬安合作泡泡瑪特幕後...綠轟燈節泡泡瑪特 殷瑋曝決策關鍵

今年台北燈節，市長蔣萬安日前宣布將首度攜手合作泡泡瑪特，引發綠營批評，質疑台灣也有很多優秀創作者，為何得要選大陸品牌？台...

泰山奇蹟新家園日照中心落成 侯友宜：今年力拼達130家

新北市65歲以上年長者已逾80萬人，因應高齡人口快速成長，自2010成立的泰山奇蹟之家日照中心在4年前擴建，今以「奇蹟新...

避免內科塞車加劇 東環段施工擬2路段採「配對單行」

救內科交通唯一解方的東環段，今天由市長蔣萬安主持東環段CF710區段標開工，由於該區段標位於內科交通最嚴峻區段，為因應可...

共享運具年節使用量提升15％ 新北展開全面稽查

春節連假即將到來，民眾返鄉與走春出行需求增加，新北交通局統計年節共享運具使用量都會提升10-15％，新北市交通局副局長朱...

影／蔣萬安主持CF710區段動土 東環段再添里程碑

台北捷運環狀線東環段再邁里程碑，CF710區段標上午舉行開工典禮，由市長蔣萬安主持。工程全長約2.91公里，將興建Y30...

