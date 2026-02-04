避免內科塞車加劇 東環段施工擬2路段採「配對單行」

救內科交通唯一解方的東環段，今天由市長蔣萬安主持東環段CF710區段標開工，由於該區段標位於內科交通最嚴峻區段，為因應可能的施工黑暗期。捷運局第一工程處長程道信表示，目前研議洲子街、瑞光路採「配對單行」，正在送道安會報審查。市長蔣萬安也指示，一定要降低對交通的影響。

蔣萬安表示，捷運建設是城市發展的重要投資，期許東環段工程如期如質、安全順利完工；並叮囑市府團隊與施工單位務必落實交通維持及各項配套措施，將施工期間對周邊交通與居民生活的影響降到最低。

蔣萬安指出，捷運東環段於112年3月29日經行政院核定後，市府隨即全力加速推進，展現興建決心與執行力，並於113年底啟動動工作業，兌現上任兩年內完成東環段發包並推動動工的承諾。今日CF710區段標開工，象徵工程推動再向前邁進，是東環段建設的重要里程碑。

蔣萬安表示，CF710區段範圍銜接自濱江國中至洲子二號公園、大港墘公園一帶，路線由敬業三路、樂群二路延伸至瑞光路，將設置3座車站、4段潛盾隧道。未來通車後，市民自內科往北至士林約11分鐘、往信義區象山約14分鐘，可望有效紓解內湖交通壅塞，並強化內湖與市區的軌道連結，提供市民更快速、舒適、便利的捷運服務。

北市同步推進6條捷運線，除南北環段全面動工外，東環段6個區段已完成4個決標；另接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標亦已於今（115）年1月30日決標，預計最快4月接續動工，持續加速完善捷運路網。

程道信表示，為了降低東環段的施工衝擊，施工的交維計畫都會送交通局道安會報審查，也因內科的交通嚴峻，捷運局已請廠商先研議交通流量及車流，滾動檢討，目前研議是否針對洲子街、瑞光路採像信義路、仁愛路的「配對單行」，目前還在送道安會報審查，也會與里長、議員溝通，滾動檢討，降低影響。

程說，目標是不要讓內科的交通惡化，至於可能因施工影響車道數的施工會是在今年下半年、明年初，至於東環段6個標案，CF763、CF760分別在民國113年及114年開工，CF710今天動土，CF720上週決標、最快4月開工，CF740及750則剛首次招標，希望今年底決標。