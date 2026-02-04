共享運具年節使用量提升15％ 新北展開全面稽查

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局副局長朱建全今天率隊稽查共享運具安全維護與管理情形。圖／新北市交通局提供
春節連假即將到來，民眾返鄉與走春出行需求增加，新北交通局統計年節共享運具使用量都會提升10-15％，新北市交通局副局長朱建全今天率隊稽查共享運具安全維護與管理情形，要求業者落實車輛保養、系統維運及保險保障，確保連假期間服務品質與行車安全。

朱建全指出，春節期間 YouBike 及共享汽、機車服務皆將正常營運，目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上GoSmart及仲行URiDE，合計投入1萬3093輛共享機車及4343輛共享汽車。

朱建全說，考量往年春節連假期間，共享運具使用率較平時約增加10%至15%，交通局要求各共享運具業者，全面加強整備租借車輛；整備內容包含「5油3水」檢查、車輛燈號、煞車來令片、胎紋與胎壓確認，以及車輛清潔維護等項目，務必於春節前完成，確保民眾於春節連假期間使用到車況良好、安全無虞的共享運具，進一步提升整體用路安全。

交通局亦要求各業者於春節期間安排人員留守，並提供24小時線上客服，確保民眾於車輛租借及使用過程中，如遇到任何問題，皆能即時獲得協助。

因應春節期間可能出現的高使用量，新北市交通局將持續進行年節稽查，確保共享運具各項服務符合安全與品質標準，並督請業者強化租借系統穩定性，落實資安防護措施，保障使用者個人資料及支付安全。交通局也呼籲民眾使用公共運輸及共享運具時務必遵守交通規則、維持良好使用秩序，並多加利用公共運輸與共享運具，減少私人運具使用。

運具 春節
