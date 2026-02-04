內科塞車解方捷運東環段3站體動工 地方憂交通大動脈有9年交通黑暗期

為緩解內科塞車，台北市長蔣萬安今主持東環段CF710區段標Y30站，Y31站，Y32站工程動工典禮。由於這個區段標在內科內，尤其Y31站（州子二號公園）至Y32站（大港墘公園）為內科交通大動脈，目前交通水準已相當差，地方憂東環段施工內科塞車恐更惡化，籲要先有交通配套，建議市府跨局處因應小組，應變民眾塞車反映。

台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。

今天出席開工的國民黨議員李明賢憂心，大家期待東環段施工，不過東環Y31站（州子二號公園）到Y32站（大港墘公園）這一段正是內科交通大動脈，包括瑞光路與港墘路節點、瑞光路與393巷節點，下半尖峰時刻都要好幾個燈號才能通過一個路口，未來若縮小甚至封閉一個車道，恐怕會讓交通更打結。

民進黨議員李建昌也表示，內湖大直都很歡迎東環段，終於可以開始動工興建，但因為施工期可能不止九年，可能到十二年，建議北市府有一個跨局處的因應小組，應變民眾的塞車反映，還有不同的地點施工，也應該因地制宜解決交通問題，讓交通維持計畫確實執行。

國民黨議員游淑慧說，配套一定要到位，這是必需條件，不過黑暗總是要經歷，才有光迷，柯文哲前市長已經八年，這是必須要經歷的陣痛期，尤其捷運東環段是所有內科業者期待的一條捷運路線，可以將台北市三大科技園區走廊貫穿在一起。