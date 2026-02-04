快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

內科塞車解方捷運東環段3站體動工 地方憂交通大動脈有9年交通黑暗期

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。記者林麗玉／攝影

為緩解內科塞車，台北市長蔣萬安今主持東環段CF710區段標Y30站，Y31站，Y32站工程動工典禮。由於這個區段標在內科內，尤其Y31站（州子二號公園）至Y32站（大港墘公園）為內科交通大動脈，目前交通水準已相當差，地方憂東環段施工內科塞車恐更惡化，籲要先有交通配套，建議市府跨局處因應小組，應變民眾塞車反映。

台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。

今天出席開工的國民黨議員李明賢憂心，大家期待東環段施工，不過東環Y31站（州子二號公園）到Y32站（大港墘公園）這一段正是內科交通大動脈，包括瑞光路與港墘路節點、瑞光路與393巷節點，下半尖峰時刻都要好幾個燈號才能通過一個路口，未來若縮小甚至封閉一個車道，恐怕會讓交通更打結。

民進黨議員李建昌也表示，內湖大直都很歡迎東環段，終於可以開始動工興建，但因為施工期可能不止九年，可能到十二年，建議北市府有一個跨局處的因應小組，應變民眾的塞車反映，還有不同的地點施工，也應該因地制宜解決交通問題，讓交通維持計畫確實執行。

國民黨議員游淑慧說，配套一定要到位，這是必需條件，不過黑暗總是要經歷，才有光迷，柯文哲前市長已經八年，這是必須要經歷的陣痛期，尤其捷運東環段是所有內科業者期待的一條捷運路線，可以將台北市三大科技園區走廊貫穿在一起。

蔣萬安說，期程都會依照原本的規劃，交維計畫也會送道安會報審議，一定是特別關注對交通的衝擊，一定會降到最低，也會請民代、在地里長協助與里民溝通，希望帶給民眾便利交通同時，盡量施工不影響所有住戶居民。

台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天表示，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，會行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必最好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。記者林麗玉／攝影

塞車 議員 蔣萬安 內湖科技園區
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

何元楷、李明璇到汐止中正市場 青年戰隊合體發送蔣萬安春聯

「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

鄭麗文稱依憲法我們是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

傳農曆年前請辭？殷瑋一句話曝李四川現況「我看他老神在在」

相關新聞

北市「幸福住宅」貴仍吸引7千人瘋搶 住戶曝幸福秘密

北市府「幸福住宅」專案計畫上路一年多，釋出7處175戶，吸引超過近7000件申請案，入住率92%。但有住戶認為，租金較蛋...

蔣萬安合作泡泡瑪特幕後...綠轟燈節泡泡瑪特 殷瑋曝決策關鍵

今年台北燈節，市長蔣萬安日前宣布將首度攜手合作泡泡瑪特，引發綠營批評，質疑台灣也有很多優秀創作者，為何得要選大陸品牌？台...

內科塞車解方捷運東環段3站體動工 地方憂交通大動脈有9年交通黑暗期

為緩解內科塞車，台北市長蔣萬安今主持東環段CF710區段標Y30站，Y31站，Y32站工程動工典禮。由於這個區段標在內科...

北市聯醫門診部繳費 民眾怨無法刷卡

北市力推「智慧城市」，但有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，議員質疑院方多元支付管道慢半...

助婚育家庭 民團：社宅足夠、租屋透明是關鍵

賴政府近期下修興建社會住宅目標，被質疑政策跳票。民團直言，社宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續增加，實際能分配給婚...

新北第一案 江翠社宅保留2成婚育宅

住宅法修正通過，明定社宅至少提供百分之二十婚育宅，新北市長侯友宜昨視察板橋江翠社宅，該案今年中招租、年底可入住，保留至少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。