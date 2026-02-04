北市「幸福住宅」貴仍吸引7千人瘋搶 住戶曝幸福秘密

北市府「幸福住宅」專案計畫上路一年多，釋出7處175戶，吸引超過近7000件申請案，入住率92%。但有住戶認為，租金較蛋黃區同坪數社宅貴，換住幸福住宅的唯一好處是空間大，為了育兒穩定，還是會繼續住下去。

都發局2024年10月推出幸福住宅，將多元取得的公有出租住宅，專案提供新婚2年內及育有0至6歲子女的家庭申請承租。截至今年1月31日，已釋出7處共175戶，包含永吉、信安、北安、溪州都更分回戶，以及行天宮站、萬隆站、洲美社宅轉作幸福住宅。

都發局說，7處幸福住宅迄今申請件數共6987件，顯示民眾對於穩定租期的公有出租住宅具有充分需求，但有部分獲准申請資格的正取申請人於看屋後，仍會考量周邊環境如交通、學區等因素而放棄入住，目前整體入住率約92%。

都發局表示，今年將再釋出行天宮站社宅、萬隆站社宅、洲美社宅3處共45戶轉作幸福住宅，將等現住戶退租後，由幸福住宅正取戶依序點交入住。未來也將視各都更案及民間捐贈案件開發進度，於完工取得後，逐步增加幸福住宅資源。

外縣市民眾吳先生來台北工作，婚後育有幼兒，原在信義區租大套房，月租2萬多元但有中央租屋補助7000元，後來考量育兒空間，申請並抽到幸福住宅，但租金要3萬元，市府雖有補助卻僅5000元，另有1000元補助則靠戶籍內1位幼兒，且是第2個月起才補助。

他感嘆，同樣身份資格，租私人房屋中央有7000元補助，租北市幸福住宅卻是5000元，難免讓人覺得遺憾。幸福住宅理想上是扶助新婚家庭較輕鬆育兒、能有餘裕存錢買真正自己的家，再把機會讓給別人，結果入住後發現，開銷比原先預期還大，租金甚至較蛋黃區同坪數社宅貴約5000元，並非想像中平價，住戶身份也無助於抽公托或公幼。

他提到，幸福住宅都是都更分回戶，大樓屬於類豪宅，每月不只租金，還得負擔原租屋處沒有的上千元公共電費、瓦斯費，已把每名幼兒每月1000元補助抵銷，加上入住時幾乎是空屋，小從窗簾架，大到冰箱、冷氣等核心家電全都要自己買，沒省到錢，還得先花個15到20萬元添購，想要住的人，真的要下定決心久住，才會覺得這些先期投資值得。