蔣萬安合作泡泡瑪特幕後...綠轟燈節泡泡瑪特 殷瑋曝決策關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前出席「2026 台北燈節」宣傳記者會。(記者黃義書／攝影)

今年台北燈節，市長蔣萬安日前宣布將首度攜手合作泡泡瑪特，引發綠營批評，質疑台灣也有很多優秀創作者，為何得要選大陸品牌？台北市研考會主委殷瑋今天透露蔣萬安與泡泡瑪特合作燈節的幕後及決策過程。

殷瑋說，蔣萬安當首長三年多，這次決定台北燈節與泡泡瑪特合作，當然有權衡利弊考量，但決策關鍵很簡單，就是「對的事，做就對了」。北市府做這件事北市府思考的是，「對台北有沒有行銷功能，對台灣有沒有好處，如果只是中國的ＩＰ品牌，就不能做了嗎？」如果這樣想，答案就很簡單，蔣萬安就會堅持去做這件事。

殷瑋透露，當初決策過程，也有考量過推出泡泡瑪特，會有青鳥、部分民眾會有不同意見，但如果這件事情，本來就是受到年輕人喜歡，加上這麼大的國際IP，北市府花費不少心力，並透過管道與泡泡瑪特溝通。尤其英國首相施凱爾日前訪大陸後，也宣布泡泡瑪特第一個海外總部設置在倫敦，至於他的女兒喜愛的韓團Blackpink團員Lisa最愛的就是泡泡瑪特，還有Lady Gaga還自己客製「Gabubu」。

殷說說，真正的文化自信，應該台灣本身就有自己的文化資本，不管用什麼樣的國際IP，都不會覺得台灣會受影響，這才是多元文化，海納百川。甚至高雄市長陳其邁也引進黃色小鴨、還有引進吉伊卡娃。

殷瑋說，進一步往下想，當一個國際大品牌到台北展出落地，需要什麼？難道只是需要原班人馬？還是能嘉惠本地產業，從要變成燈節的燈飾，需要本地的設計師，還有燈光策展，這些都是台灣的，這次與國際品牌合作，都有得到很多正面的幫助，也是助益本土產業，甚至這次的泡泡瑪特燈節，還融入台北的地景，也可以讓追蹤泡泡瑪特的粉絲注意到台北。

北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人王淺秋廣播專訪。引用自直播
北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人王淺秋廣播專訪。引用自直播

