北市聯醫門診部繳費 民眾怨無法刷卡

北市力推「智慧城市」，但有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，議員質疑院方多元支付管道慢半拍。聯醫回應，各門診部今年一月起提供悠遊卡刷卡服務，允諾研議增設信用卡刷卡服務。

議員陳重文近期接獲陳情，民眾赴北投門診部復健要付五十元，想刷卡卻沒法刷卡，直呼「沒看過還在收銅板」，感到非常不便，市民交易習慣大幅轉變，政府服務卻停留在過去，隨著數位支付與信用卡的普及，市民們日漸習慣非現金交易，未攜帶現金出門已成常態。

他指出，金管會統計，前年國內非現金支付的筆數已達八十三點○七億筆，年增率百分之二十點一八，北投門診部僅提供現金或悠遊卡服務，顯然與現代交易習慣脫節。尤其北市力推數位轉型，況且聯合醫院各分院本就提供刷卡服務，門診部的就醫便利性不應淪為次等服務，他要求改善。

據悉，北投門診部的就診病患以年長者居多，信用卡、悠遊卡等使用率不高。聯醫回應，院外各門診部今年元旦起提供悠遊卡刷卡服務，且為提供市民更便捷的結帳服務，將與聯合信用卡中心研議，在十五個門診部新增信用卡刷卡服務，增加市民多元繳費方式。