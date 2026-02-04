聽新聞
助婚育家庭 民團：社宅足夠、租屋透明是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北報導
民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續增加，實際能分配給婚育家庭的戶數仍有限。記者張策／攝影

賴政府近期下修興建社會住宅目標，被質疑政策跳票。民團直言，社宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續增加，實際能分配給婚育家庭戶數仍有限，政府應正視社宅量不足的結構性問題，同時強化租屋市場資訊透明，才能讓婚育家庭在居住照顧上真正有感。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，住宅法修法後，社宅保留至少百分之二十給新婚或育有未成年子女家庭，方向無問題，國外也有類似作法，朝野政黨共識度高，政策成效關鍵在於社宅整體量能是否持續推進。他憂心，若社宅興建數量停滯甚至下修，即便訂出百分之二十保留比率，實際可供婚育家庭使用的戶數仍有限，難發揮政策效果。

彭也說，中央先前提出婚育宅政策，卻又下修直接興建社宅目標，形成政策上矛盾，形同以制度設計掩蓋社宅量能不足的現實。他主張，政府應持續增加社宅供給，量能做大後，保留百分之二十比率才有意義。

針對租屋政策，彭揚凱指出，過去包租代管與租金補貼資訊揭露不足，租屋市場價格失真，民眾難以判斷合理行情。他肯定此次修法要求租金資訊以「每坪價格」揭露，有助提升市場透明度，避免因整層計價方式，造成不同縣市租金比較失真。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，社宅量能下修後，不僅婚育家庭，所有申請對象可分配戶數會同步減少。政府住宅政策在供給端主要有三項工具，包括政府自辦社宅、租金補貼及包租代管，但長期缺乏對供給工具與需求族群的整體盤點與政策引導，導致各類族群集中競逐社宅，資源配置更吃緊。

呂秉怡認為，不同來源的社宅在區位、房型及社區接受度上差異甚大，政策上應更細緻分類配置。

