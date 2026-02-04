新北第一案 江翠社宅保留2成婚育宅

住宅法修正通過，明定社宅至少提供百分之二十婚育宅，新北市長侯友宜昨視察板橋江翠社宅，該案今年中招租、年底可入住，保留至少百分之四十給弱勢對象、百分之二十比率給新婚或育有未成年子女家庭，是修法後新北適用的第一案社宅。雙北市府對社宅住戶若有孩子穩定就學需求，可將租期延長至十二年。

新北市長侯友宜（左）、副市長劉和然（右）昨前往板橋江翠社會住宅視察工程進度。記者葉信菉／攝影

新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，考量社宅住戶子女就學穩定性，提供租期延長保障，新舊戶都可以憑在學證明申請續約，最多至十二年。過去對婚育家庭新北有加籤保障，住宅法修正後，未來加簽制度將調整，仍會依照子女數多寡排序。

江翠社宅位於江翠北側重劃區，鄰近捷運江子翠站，有江翠國小、江翠國中與五座公園，生活機能佳。二○二二年開工，克服「工料雙漲」困境，如期完工。規畫一百三十戶，套房型七十一戶、二房型三十四戶及三房型二十五戶，結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住與照顧需求。

城鄉局指出，截至今年一月，新北地方與中央攜手興辦二萬三○八三戶社宅，整體興辦量體朝四點一萬戶穩健邁進。

為照顧育兒家庭，北市府二○二四年十月推「幸福住宅」專案計畫，將多元取得的公有住宅，專案提供新婚二年內及育有○至六歲子女的家庭承租。若子女有學需求，得延長承租年期至子女國小修業期滿，最長十二年。

北市都發局統計至今年一月底，已釋出七處共一七五戶，整體入住率約百分之九十二。今年將再釋出行天宮站社宅、萬隆站社宅、洲美社宅三處共四十五戶轉作幸福住宅。

北市吳先生原在信義區租大套房，月租二萬多元但有租屋補助七千元，考量育兒空間申請幸福住宅，租金約三萬元，市府補助五千元。他提到，幸福住宅都是都更分回戶，屬類豪宅，除了租金，還要負擔原租屋處沒有的上千元公共電費、瓦斯費，仍是一大負擔。

新北黃太太說，婚育宅算額外福利，根本問題還是社宅的量要夠大，百分之二十才會有感，否則能抽中的還是少數人，「看得到、吃不到」。