蔣萬安邀英代表包瓊郁逛年貨大街 體驗發放發財金

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）下午前往迪化街年貨大街，特別邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（右一）參與，並互贈象徵台英特色的伴手禮-台灣經典年菜「佛跳牆」 與英國茶禮盒。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右二）下午前往迪化街年貨大街，特別邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（右一）參與，並互贈象徵台英特色的伴手禮-台灣經典年菜「佛跳牆」 與英國茶禮盒。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安下午前往迪化街年貨大街，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍；與民眾互動拜年，也特別邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)一同參與，並互贈象徵台英特色的伴手禮-台灣經典年菜「佛跳牆」 與英國茶禮盒。蔣萬安也和包瓊郁一起發放發財金給市民，一起逛年貨大街，沿路試吃買年貨。

蔣萬安強調，過年當然一定要來迪化街或是年貨大街。這邊有最多的零食、乾貨、中藥材，當然還有滿滿過年的氣氛。蔣萬安特別表示，今年再擴大整個「無菸」的範圍，讓更多朋友來這邊可以享受更舒適逛街的氛圍。

對於有吸煙的朋友蔣萬安也表示，可以到吸菸區。整個年貨大街禁菸的範圍擴大到周邊的巷弄，一樣都是全面禁菸。蔣萬安強調，去年的無菸環境，帶動整個業績的成長，整體到年貨大街的人次超過200萬，同時我們整個營業額也創了歷史新高，突破了20億。

蔣萬安也邀請全國民眾來台北年貨大街表示，鼓勵大家來這邊採買年貨，也一定要登錄我們的「來台北有購嗨」活動，有機抽一千萬的現金、美國來回機票，還可以抽台積電的股票、還有電動車。目前累積登錄的消費金額已經達到40億，而且只需要消費200元，就可以參加抽獎。

蔣萬安表示，今年剛好是包瓊郁處長來台灣第一個農曆年，所以特別邀請到我們年貨大街，感受過年的氛圍，也可以買買一些在地的美食。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市長蔣萬安（左二）下午邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（左一）前往逛迪化街年貨大街，兩人發放發財金給市民。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（左一）前往逛迪化街年貨大街，兩人發放發財金給市民。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右二）下午前往迪化街年貨大街視察，與民眾一同試吃年貨。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右二）下午前往迪化街年貨大街視察，與民眾一同試吃年貨。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午前往迪化街年貨大街，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍；與民眾互動拜年。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午前往迪化街年貨大街，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍；與民眾互動拜年。記者黃義書／攝影

3歲就被安置…她一度遭認定發展遲緩 靠多年努力考上台大

來自低收入戶家庭的小亭，童年歷經家庭劇變，她被社工安置時年僅3歲，在板橋第二社福中心與機構照顧下逐步成長，如今她憑藉多年...

清不完…汐止區山光路涵洞垃圾亂倒嚴重 要設圍籬、架監視器

垃圾怎麼都清不完，在汐止區山光路涵洞進出的道路側沿線，三天兩頭都被人亂倒圾垃，瓶瓶罐罐、甚至是建築廢棄物都有人來丟，清完又丟，有志工、清潔人員為了清理還受傷，讓里長好苦惱也很氣憤，所以，今(3)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論做圍籬還有架設監視器，希望大家別再亂丟垃圾，造成環境髒亂。

權利金可望拍板定案！輝達進駐北士科 北市明審議地上權計畫書

輝達進駐北士科T1718步入最後階段，台北市政府明天將召開區段徵收市地重劃委員會，權利金可望拍板定案，地上權年限採「50...

現場氣氛溫馨…淡水一信發放冬令關懷金 送暖助弱勢1,489戶受惠

為在歲末寒冬之際傳遞溫暖與關懷，淡水第一信用合作社在今(3)日辦理「低收入戶冬令關懷金」發放活動，於總社及淡水、八里、三芝與石門等行政區的分社同步進行，將溫暖送到社區最需要的角落。關懷金發放對象為新北市政府核定之低收入戶，涵蓋淡水、八里、三芝及石門等行政區共計1,489戶，每戶可領取新臺幣1,500元關懷金，總發放金額逾223萬元。

清潔隊駕駛將工會長官退群7次遭解雇…法院判不合法 北市環保局回應

北市環保局清潔隊董姓駕駛因申請公傷假、請求工會協助未果，在Line群組標記工會時任王姓副理事長質問，另7次將王退群，被認...

