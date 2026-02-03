蔣萬安邀英代表包瓊郁逛年貨大街 體驗發放發財金

台北市長蔣萬安下午前往迪化街年貨大街，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍；與民眾互動拜年，也特別邀請與英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)一同參與，並互贈象徵台英特色的伴手禮-台灣經典年菜「佛跳牆」 與英國茶禮盒。蔣萬安也和包瓊郁一起發放發財金給市民，一起逛年貨大街，沿路試吃買年貨。

蔣萬安強調，過年當然一定要來迪化街或是年貨大街。這邊有最多的零食、乾貨、中藥材，當然還有滿滿過年的氣氛。蔣萬安特別表示，今年再擴大整個「無菸」的範圍，讓更多朋友來這邊可以享受更舒適逛街的氛圍。

對於有吸煙的朋友蔣萬安也表示，可以到吸菸區。整個年貨大街禁菸的範圍擴大到周邊的巷弄，一樣都是全面禁菸。蔣萬安強調，去年的無菸環境，帶動整個業績的成長，整體到年貨大街的人次超過200萬，同時我們整個營業額也創了歷史新高，突破了20億。

蔣萬安也邀請全國民眾來台北年貨大街表示，鼓勵大家來這邊採買年貨，也一定要登錄我們的「來台北有購嗨」活動，有機抽一千萬的現金、美國來回機票，還可以抽台積電的股票、還有電動車。目前累積登錄的消費金額已經達到40億，而且只需要消費200元，就可以參加抽獎。

蔣萬安表示，今年剛好是包瓊郁處長來台灣第一個農曆年，所以特別邀請到我們年貨大街，感受過年的氛圍，也可以買買一些在地的美食。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康