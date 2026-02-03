權利金可望拍板定案！輝達進駐北士科 北市明審議地上權計畫書

快訊

中央社／ 台北3日電
輝達進駐北士科T1718步入最後階段，台北市政府明天將召開區段徵收市地重劃委員會，權利金可望拍板定案，地上權年限採「50加20」年，預計農曆年前與輝達子公司簽約。圖／本報系資料照片
輝達進駐北士科T1718步入最後階段，台北市政府明天將召開區段徵收市地重劃委員會，權利金可望拍板定案，地上權年限採「50加20」年，預計農曆年前與輝達子公司簽約。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2月2日結束訪台行程。針對輝達台灣新總部進駐北投士林科技園區T1718基地簽約案，台北市長蔣萬安日前表示本月10日至15日就會簽約。

此外，經濟部在1月28日核准美商輝達以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，經濟部官員說，這項增資案將用於北士科開發商辦大樓，及綜合園區土地取得。

至於北市府與輝達簽約部分，台北市副市長李四川1月26日提到，最主要是跟輝達子公司簽約，還有議價、行政等部分，原則上會在農曆過年前把所有合約簽定。此案投資計畫書已核定，市府會盡快審查及發照，希望今年6月開工。

針對輝達進駐北士科案後續，台北市政府將於明天召開區段徵收及市地重劃委員會審議此案。府方人士接受中央社電訪時說，此案是依規定循專案設定地上權的方式，所以權利金為固定底價且採非公開招標。

府方人士表示，北市產業發展局負責評估投資計畫書及委託估價師查估地上權權利金，地政局負責召開區段徵收及市地重劃委員會審議地上權計畫書及權利金。

府方人士說，至於此案年限與一般地上權相同採「50加20」，50年到期前，如輝達有延長地上權的需求，屆時可依合約提出申請最長20年。

府方人士表示，預定委員審議結果將於4日出爐，後續將與輝達子公司簽約，目前相關進度順利，雙方可在農曆年前簽約。

李四川去年11月間列席台北市議會大會議會時曾提到預估與輝達的權利金不會超過125億元。

地上權 北士科 李四川 蔣萬安 輝達

