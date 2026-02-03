現場氣氛溫馨…淡水一信發放冬令關懷金 送暖助弱勢1,489戶受惠

為在歲末寒冬之際傳遞溫暖與關懷，淡水第一信用合作社在今(3)日辦理「低收入戶冬令關懷金」發放活動，於總社及淡水、八里、三芝與石門等行政區的分社同步進行，將溫暖送到社區最需要的角落。關懷金發放對象為新北市政府核定之低收入戶，涵蓋淡水、八里、三芝及石門等行政區共計1,489戶，每戶可領取新臺幣1,500元關懷金，總發放金額逾223萬元。

今天上午，不少民眾一早便前往總社及分社等候，現場氣氛溫馨而有序，工作人員親切協助，讓每一位受助家庭都能感受到被關心、被重視的溫度。淡水一信理事主席麥勝剛表示，冬令關懷金的發放，並非單一活動，而是一份長年持續的承諾。希望在年節將近、生活開銷增加的時刻，透過實際行動，減輕弱勢家庭的生活壓力，陪伴他們安心迎接新的一年。

麥勝剛也說明，長期以來，淡水一信深耕地方、善盡企業社會責任，公益腳步從未停歇。歷年捐贈項目包括身心障礙者專用復康巴士3部，以及救護車、消防車、警用巡邏車、公八公園涼亭、中小學校導護背心、各學校與社區鐘塔及PCR採檢站等，持續支持公共安全、教育與社區建設。同時，每年也固定舉辦健行大會、國民中小學學生書法與寫生比賽，並捐贈「一信獎」獎學金，鼓勵學子安心向學、勇敢追夢。

在金融本業方面，淡水一信目前於雙北地區設有18個營業據點，服務範圍涵蓋淡水、八里、北海岸，並延伸至板橋、林口、中和、新莊、北投及台北等地，提供存款、放款、保險、基金等多元而完整的金融服務，陪伴民眾在人生不同階段穩健前行。

近年來，淡水一信亦持續投入數位金融的升級與優化，推出全新版「淡水一信行動銀行＋」APP，深獲用戶肯定，並陸續新增SIM卡認證、轉入帳號戶名顯示等貼心功能，提升交易安全性與正確性，讓金融服務更便利，也更讓人安心。截至114年底，淡水一信存款總額已超過1,107億元，放款總額達到794億元，營運穩健成長。

淡水一信表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續投入公益關懷與金融服務的精進，與地方攜手同行，讓溫暖在社區中持續流動。