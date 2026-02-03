清不完…汐止區山光路涵洞垃圾亂倒嚴重 要設圍籬、架監視器

垃圾怎麼都清不完，在汐止區山光路涵洞進出的道路側沿線，三天兩頭都被人亂倒圾垃，瓶瓶罐罐、甚至是建築廢棄物都有人來丟，清完又丟，有志工、清潔人員為了清理還受傷，讓里長好苦惱也很氣憤，所以，今(3)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論做圍籬還有架設監視器，希望大家別再亂丟垃圾，造成環境髒亂。

山光里長陳永松表示，這邊垃圾亂丟的情況比垃圾山還像垃圾山，清潔隊真的很辛苦，已經清了好幾次，每次都一卡車一卡車的清，但是前陣子才清完，最近又被丟的亂七八糟，身為一個里長，真的不知道該怎麼處理，也請義工來清好幾次，但垃圾怎麼都清理不完，這裡被亂丟垃圾，這幾年發現很多都是工程廢棄物，最近看到還有廢棄的消防水帶也拿來這邊丟，也希望大家如果有看到，都可以幫忙請他們別再來亂丟垃圾，好好愛護我們的環境。今天很感謝白珮茹議員、清潔隊來會勘，希望把環境整理的乾乾淨淨，高公局也一起會勘，希望在用地權責釐清後，能夠施作圍籬。

新北市議員白珮茹提到，今天來山光里會勘，主要是里長反應，沿著高速公路旁的土地，長期以來都有沒有公德心的人來亂倒垃圾，已經清過很多次了，今天再次會勘中央跟地方相關單位，釐清權責，如果真的沒有辦法阻止大家亂倒垃圾，是不是用圍籬圍起來，在新北市環保局的部分，會要求架設攝影機，就進出車輛做監控，也建議環保局，可以就AI程式上面，就頻繁進出，又待不久的車子做調閱檢視，是不是有亂倒垃圾的狀況。

白珮茹指出，今天初步會勘還有一些單位權責尚未釐清，會再辦一次會勘來釐清，土地方面如果是中央的，就由中央清，道路部分，新北市政府已經清乾淨，還有部分側溝，到底中央、地方的範圍在那裡，希望權責釐清後，相關單位能夠儘早進場將現場垃圾排除，也還給周遭一個乾淨的環境，也要呼籲大家發揮公德心，里內的志工非常辛苦，也多次因為清理垃圾造成人員受傷，今天也會就里長的反應，後續架設監視器以及圍籬，並清除現場垃圾。