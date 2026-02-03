快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

邀英國代表逛無菸年貨大街 蔣萬安：業績可望破去年20億

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，去年實施迪化街無菸的年貨大街，在無菸舒適的環境逛街下，整體來大稻埕的人次超過2百萬、營收創下20億元營業額。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安表示，去年實施迪化街無菸的年貨大街，在無菸舒適的環境逛街下，整體來大稻埕的人次超過2百萬、營收創下20億元營業額。記者邱書昱／攝影

台北市年貨大街一路開跑到2月15日，台北市長蔣萬安今下午與英國在台辦事處代表包瓊郁逛街。蔣萬安說，年前沒有來到迪化街聽攤商們叫賣聲，過年就是少了一味，同時對於今年擴大無菸區，希望能再創去年人潮外，攤商也能破20億營收。

蔣萬安表示，去年實施迪化街無菸的年貨大街，在無菸舒適的環境逛街下，整體來大稻埕的人次超過2百萬、營收創下20億元營業額。因此，今年擴大無菸區範圍，鼓勵大家採買年貨，滿額還能參加台北有購嗨登錄抽獎活動。

他笑說，自己有參加有購嗨活動，如果抽到1000萬就生四寶，「但生四寶也不代表抽中1000萬，不要讓我請飲料，但是中哪個我都會很驚恐。」

至於大稻埕碼頭吸菸區部分，他也說，這次的戶外吸菸區是設置在大稻埕碼頭，就是希望不要讓菸霧影響到採買民眾，同時也不斷精進調整。

今天的年貨大街採買，蔣萬安邀請英國在台辦事處（BOT）代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）互贈象徵台英特色的伴手禮—台灣經典年菜「佛跳牆」與英國茶禮盒，傳遞台英情誼。包瓊郁說，在不管是耶誕節或過年，都會有一壺熱騰騰的茶，代表家人團聚；她更用台語說，「英國茶，讓你錢滿袋。」

商業處表示，這次年貨大街與IP白爛貓合作之外，同時也在4台專車、3條路線的免費接駁專車塗裝白爛貓IP。另外，也有限量發放白爛貓騎在搖搖馬的一元硬幣。

年貨大街 英國 蔣萬安 大稻埕 迪化街

延伸閱讀

蔣萬安推無菸城市 陳宥丞曝民眾支持度...建議3點配套

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前

好酒沈甕底...黃仁勳年前再來台？ 蔣萬安今曝輝達簽約日期

相關新聞

3歲就被安置…她一度遭認定發展遲緩 靠多年努力考上台大

來自低收入戶家庭的小亭，童年歷經家庭劇變，她被社工安置時年僅3歲，在板橋第二社福中心與機構照顧下逐步成長，如今她憑藉多年...

邀英國代表逛無菸年貨大街 蔣萬安：業績可望破去年20億

台北市年貨大街一路開跑到2月15日，台北市長蔣萬安今下午與英國在台辦事處代表包瓊郁逛街。蔣萬安說，年前沒有來到迪化街聽攤...

住宅法修正後新北第一案適用 江翠社宅20%保留給婚育家庭

住宅法修正通過，明定社宅至少提供20%婚育宅，新北市長侯友宜今天視察板橋江翠社會住宅時表示，全案預計今年中招租、年底入住...

毛孩變春聯主角！淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方迎新春

新北市立淡水古蹟博物館自去推動寵物友善政策以來廣受好評，今年再升級推出創意活動，首度規畫寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主...

新莊中港大排光雕展加緊布展 水利局籲「動眼不動手」

新北市新莊年度盛事「中港大排光雕展」即將登場，2026年展覽正如火如荼布展。新北市水利局表示，為呈現最震撼的視覺效果，工...

跨界合作融入動保觀念 新北李科永圖書館邀動保處打造特色專區

新北市首座兒童專屬圖書館「林口區李科永紀念圖書館」，近日啟用「寵物圖書專區」，圖書館首次與動保處合作打造，藉由沉浸式可愛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。