邀英國代表逛無菸年貨大街 蔣萬安：業績可望破去年20億
台北市年貨大街一路開跑到2月15日，台北市長蔣萬安今下午與英國在台辦事處代表包瓊郁逛街。蔣萬安說，年前沒有來到迪化街聽攤商們叫賣聲，過年就是少了一味，同時對於今年擴大無菸區，希望能再創去年人潮外，攤商也能破20億營收。
蔣萬安表示，去年實施迪化街無菸的年貨大街，在無菸舒適的環境逛街下，整體來大稻埕的人次超過2百萬、營收創下20億元營業額。因此，今年擴大無菸區範圍，鼓勵大家採買年貨，滿額還能參加台北有購嗨登錄抽獎活動。
他笑說，自己有參加有購嗨活動，如果抽到1000萬就生四寶，「但生四寶也不代表抽中1000萬，不要讓我請飲料，但是中哪個我都會很驚恐。」
至於大稻埕碼頭吸菸區部分，他也說，這次的戶外吸菸區是設置在大稻埕碼頭，就是希望不要讓菸霧影響到採買民眾，同時也不斷精進調整。
今天的年貨大街採買，蔣萬安邀請英國在台辦事處（BOT）代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）互贈象徵台英特色的伴手禮—台灣經典年菜「佛跳牆」與英國茶禮盒，傳遞台英情誼。包瓊郁說，在不管是耶誕節或過年，都會有一壺熱騰騰的茶，代表家人團聚；她更用台語說，「英國茶，讓你錢滿袋。」
商業處表示，這次年貨大街與IP白爛貓合作之外，同時也在4台專車、3條路線的免費接駁專車塗裝白爛貓IP。另外，也有限量發放白爛貓騎在搖搖馬的一元硬幣。
