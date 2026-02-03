3歲就被安置…她一度遭認定發展遲緩 靠多年努力考上台大

來自低收入戶家庭的小亭，童年歷經家庭劇變，她被社工安置時年僅3歲，在板橋第二社福中心與機構照顧下逐步成長，如今她憑藉多年的努力，今年已成功錄取台灣大學工學院。小亭用行動寫下自己的逆轉篇章，也為安置兒少的自立向學，點亮一盞勵志的明燈。

新北社會局表示，今年18歲的小亭，在幼年時母親因病離世，父親因經濟條件與照顧能力受限，經社工評估後與弟弟一同接受安置，機構提供穩定生活照顧與多元學習資源，板橋第二社福中心主責社工陳玟伶持續追蹤，並連結機構、學校及民間資源挹注，也甚至利用節日或寒暑假安排與父親團聚，維繫家庭支持系統和情感連結。

安置機構院長蘇鈺惠表示，小亭剛到機構時，可能因家庭變故關係很愛哭，而且和弟弟都被初步鑑定有發展遲緩現象，她認為可能是學習刺激不夠，因此社工和老師想盡辦法輔導，甚至協助補習，姊弟功課日益好轉，也鼓勵她參加周末音樂課程和周日合唱團，小亭學會彈吉他。

社工陳玟伶說，由於姊弟兩人功課很好，尤其小亭很嚮往台大，於是她專程帶小亭到台大校園逛並拍照，強化她對台大的夢想和信心，同時幫忙蒐集相關科系的資訊，最終讓小亭如願以償，錄取臺大工學院。

社會局媒合板信銀行和微星科技資助，板信銀行副總經理黃家泰表示，初期每月會支援助學金5千元，至少為期1年，希望她運用助學金好好求學，對音樂的喜愛也可以持續保有。微星科技則先致贈一台筆電，並鼓勵她專研成為一位出色的資訊人才。