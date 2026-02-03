快訊

烏俄戰爭下的患難與共：專訪《戰火下的毛孩》導演

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

院外門診僅現金付款遭指不便 北市聯醫擬增信用卡

中央社／ 台北3日電

台北市議員發現聯合醫院的院外北投門診部只能以現金付掛號費，認為造成民眾不便。北市聯醫今天表示，已提供悠遊卡刷卡服務，後續將研議新增信用卡刷卡，增加多元繳費方式。

國民黨台北市議員陳重文透過質詢資料提到，時代變遷，數位支付與信用卡的普及化，讓民眾支付習慣逐漸改為非現金交易，但台北市政府提供醫療服務卻未跟進。

他說，北市府長期以智慧城市自居，力推數位轉型政策，如市立聯合醫院的各分院有提供患者刷卡支付掛號費等政策，但聯合醫院的院外門診部卻未提供此服務，讓市民感受到明顯服務落差。

他表示，有民眾前往聯合醫院北投門診部就診發現僅能以現金付掛號費與醫藥費，感到不方便，質疑聯醫各分院都可使用信用卡支款，門診部卻不行，缺乏正當性。要求聯醫在院外門診部設信用卡與行動支付等多元支付設備，強化數位轉型與公共服務便利性，以減少市民質疑。

台北市立聯合醫院透過文字回應，有關院外門診部推動無現金服務，今年起已提供悠遊卡刷卡服務，為提供市民更便捷的結帳服務，將與聯合信用卡中心研議，在院外門診部新增信用卡刷卡服務，增加市民多元繳費方式。

聯院表示，所謂院外門診部是指過去各行政區的市立醫院（如中興、仁愛等）為服務特定社區設立的基層醫療門診地點，聯醫成立前就已存在於地方服務市民。

聯醫表示，北投門診部以提供北投區的社區居民醫療為目標，設有多項科別及門診，讓市民方便就診。每個行政區都設有1處院外門診部，待信用卡刷卡支付掛號費的服務上線後，可提供市民更多元支付選擇。

信用 北投

延伸閱讀

U-POWER 攜手國泰世華銀行 推出 CUBE 信用卡充電回饋方案

春節就醫指南 北市聯醫不打烊...初一到初三也看診

北投農具庫起火延燒沙發廠 員工輕傷逃出：睡一半驚見火光

北投倉庫傍晚竄火！75消防員馳援 火勢受控持續撲救中

相關新聞

住宅法修正後新北第一案適用 江翠社宅20%保留給婚育家庭

住宅法修正通過，明定社宅至少提供20%婚育宅，新北市長侯友宜今天視察板橋江翠社會住宅時表示，全案預計今年中招租、年底入住...

毛孩變春聯主角！淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方迎新春

新北市立淡水古蹟博物館自去推動寵物友善政策以來廣受好評，今年再升級推出創意活動，首度規畫寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主...

新莊中港大排光雕展加緊布展 水利局籲「動眼不動手」

新北市新莊年度盛事「中港大排光雕展」即將登場，2026年展覽正如火如荼布展。新北市水利局表示，為呈現最震撼的視覺效果，工...

跨界合作融入動保觀念 新北李科永圖書館邀動保處打造特色專區

新北市首座兒童專屬圖書館「林口區李科永紀念圖書館」，近日啟用「寵物圖書專區」，圖書館首次與動保處合作打造，藉由沉浸式可愛...

春節就醫指南 北市聯醫不打烊...初一到初三也看診

農曆春節連假將至，台北市立聯合醫院今公布2月16日除夕至19日初三正常門診全天停診，17日初一至19日初三開設傳染病特別...

無菸城 台北燈節擬跟進

北市迪化年貨大街首度擴大禁菸，並在戶外設吸菸區，下一步無菸城市示範區鎖定「台北燈節」，正評估燈節兩大展區西門町、圓山花博...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。