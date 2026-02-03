院外門診僅現金付款遭指不便 北市聯醫擬增信用卡

台北市議員發現聯合醫院的院外北投門診部只能以現金付掛號費，認為造成民眾不便。北市聯醫今天表示，已提供悠遊卡刷卡服務，後續將研議新增信用卡刷卡，增加多元繳費方式。

國民黨台北市議員陳重文透過質詢資料提到，時代變遷，數位支付與信用卡的普及化，讓民眾支付習慣逐漸改為非現金交易，但台北市政府提供醫療服務卻未跟進。

他說，北市府長期以智慧城市自居，力推數位轉型政策，如市立聯合醫院的各分院有提供患者刷卡支付掛號費等政策，但聯合醫院的院外門診部卻未提供此服務，讓市民感受到明顯服務落差。

他表示，有民眾前往聯合醫院北投門診部就診發現僅能以現金付掛號費與醫藥費，感到不方便，質疑聯醫各分院都可使用信用卡支款，門診部卻不行，缺乏正當性。要求聯醫在院外門診部設信用卡與行動支付等多元支付設備，強化數位轉型與公共服務便利性，以減少市民質疑。

台北市立聯合醫院透過文字回應，有關院外門診部推動無現金服務，今年起已提供悠遊卡刷卡服務，為提供市民更便捷的結帳服務，將與聯合信用卡中心研議，在院外門診部新增信用卡刷卡服務，增加市民多元繳費方式。

聯院表示，所謂院外門診部是指過去各行政區的市立醫院（如中興、仁愛等）為服務特定社區設立的基層醫療門診地點，聯醫成立前就已存在於地方服務市民。

聯醫表示，北投門診部以提供北投區的社區居民醫療為目標，設有多項科別及門診，讓市民方便就診。每個行政區都設有1處院外門診部，待信用卡刷卡支付掛號費的服務上線後，可提供市民更多元支付選擇。