住宅法修正後新北第一案適用 江翠社宅20%保留給婚育家庭
住宅法修正通過，明定社宅至少提供20%婚育宅，新北市長侯友宜今天視察板橋江翠社會住宅時表示，全案預計今年中招租、年底入住，全案以「全齡友善」為核心理念，並保留至少40%給弱勢對象、至少20%比率給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租。城鄉局表示，此案將會是修法後新北適用的第一案社宅，其餘社宅將依照合約時間，陸續上路。
板橋江翠社宅位於江翠北側重劃區，周邊除鄰近捷運江子翠站，還有台64線交流道與華江橋，另還有江翠國小、江翠國中與5座公園，生活機能佳。
侯友宜今天在副市長劉和然陪同下前往視察時，社會住宅不只是提供一個居住空間，更是讓不同年齡、不同需求的市民，都能在城市中找到安心落腳的地方。
侯友宜說，板橋江翠社宅於2022年開工動土，每坪造價僅約14萬元，要特別感謝施工團隊在疫情後「工料雙漲」的困境下，仍能如期如質完工。
侯友宜說，本案以「全齡友善」為核心理念，並透過貼心的空間配置與無障礙動線設計，也取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，讓長者、青年及婚育家庭，都能享有安全、舒適且有尊嚴的居住環境。
城鄉局企劃建築科長陳以霖表示，板橋江翠社宅基地面積約2340平方公尺，興建一幢二棟建築，地下3層、地上11層，共約130戶住宅單元，其中套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶，並設置汽車停車位61格。
也結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住與照顧需求，基地周邊生活機能成熟，全案預計年中開始招租，預計年底前就能入住。
城鄉局指出，截至今年1月，新北地方與中央攜手興辦已達2萬3083戶，市府將持續整合中央資源，帶動整體興辦量體朝4.1萬戶穩健邁進。
新北市議員山田摩衣指出，地方非常期待江翠社宅盡快開放申請入住，全建築採通用無障礙設計，不過看到室內陽台與門框還有一到兩公分落差，希望在入住前能想辦法改善，身障房規畫得宜，但廁所淋浴扶手應該再多考量，保障住戶安全。
新北市議員劉美芳表示，該案不只是回應青年族群長期面臨的居住壓力，更應被視為一項結合居住正義、少子化因應與家庭支持的關鍵政策，她呼籲除確保工程進度外，也應同步檢視交通承載、公共設施配置及周邊學校量能，並持續與地方居民溝通協調，讓社會住宅不只是政策成果的呈現，而是真正能讓青年安心落腳、家庭放心成長的生活基地。
