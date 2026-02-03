毛孩變春聯主角！淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方迎新春

新北市立淡水古蹟博物館自去推動寵物友善政策以來廣受好評，今年再升級推出創意活動，首度規畫寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著心愛的毛孩一起動手，將可愛掌印蓋在斗方上，讓寵物成為春聯主角，打造專屬的新春回憶，成為今年農曆春節最吸睛、也最療癒的裝飾。

淡水古蹟博物館即日起至2月22日，在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，內容包含「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等多項體驗。其中「紅城印壓樂」於遊客中心開放體驗，現場提供15公分斗方與4款主題印章，讓遊客自由發揮創意，DIY專屬的新年斗方。今年更特別在手作教室設置「寵物蓋印區」，飼主可協助寵物留下掌印或其他適合的印記，不僅能裱框收藏，也能化身最萌的新春春聯，讓傳統年節增添溫馨趣味。

除了寵物掌印DIY，活動期間遊客只要在個人Facebook或Instagram限時動態分享三件充氣馬藝術裝置「山海之馬」、「淡水河馬」、「午日夢馬」的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量1000罐，送完為止。文化商店「滬尾公行」也配合春節，自初二至初六推出全店9折優惠，並同步販售299元、999元及1499元限量禮包，讓民眾將新春好運與文化創意一併帶回家。