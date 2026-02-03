影／板橋江翠社宅將完工 侯友宜盼照顧弱勢

新北市長侯友宜上午前往板橋江翠社會住宅視察工程進度，實地了解整體規畫及完工準備情形。侯友宜表示，市府持續推動社會住宅政策，不僅重視居住供給，更強調居住品質與實際使用需求，透過完善規畫與嚴謹施工，落實居住正義，打造讓市民安心生活的宜居城市。

侯友宜指出，社會住宅的核心不只是「住得進來」，更要「住得安心、住得有尊嚴」，讓不同年齡層、不同生活需求的市民，都能在城市中找到穩定的居所。板橋江翠社宅自111年動土開工，每坪造價約14萬元，在疫情後工料雙漲的嚴峻環境下，仍能如期、如質完工，特別感謝施工團隊的努力與付出。