跨界合作融入動保觀念 新北李科永圖書館邀動保處打造特色專區

新北市首座兒童專屬圖書館「林口區李科永紀念圖書館」，近日啟用「寵物圖書專區」，圖書館首次與動保處合作打造，藉由沉浸式可愛動物主題空間、豐富動物主題館藏，打造出動物療癒力滿滿的閱讀環境，呈現當地居民對寵物友善、責任飼養與尊重生命的重視。

李科永紀念圖書館設立「寵物圖書專區」，內有大型狗狗玩偶陪伴，搭配毛寶貝立體造型溫暖空間以及擁有多元寵物主題館藏書籍，讓孩童能自然沉浸於寵物相關知識，圖書館首度請動保處到場勘查，透過主題式海報布置場地，協助融入正確動物保護觀念。

例如帶犬貓外出須繫繩或使用外出籠裝載等寵物相關議題，深化孩童愛護動物觀念，引導樂讀力從日常中形成，從品種特性、營養健康管理到行為訓練，陪伴新手與資深飼主從「養活」走向「養好」。

動保處表示，除了推動孩童閱讀寵物相關書籍以外，動保處每年也與國中小學合作，提供專業人士至學校宣講愛護動物知識，真正的「飼主責任」應從理解狗狗的習性開始，引導孩童認識狗狗的需求，學習尊重並愛護生命，動保處在2025年舉辦137場國中小生命教育宣講活動，參與學童人數達1萬7132人，深獲師生一致好評。