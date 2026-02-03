新莊中港大排光雕展加緊布展 水利局籲「動眼不動手」

新北市新莊年度盛事「中港大排光雕展」即將登場，2026年展覽正如火如荼布展。新北市水利局表示，為呈現最震撼的視覺效果，工程人員加緊安裝燈飾並測試，提醒民眾於河廊布展期間散步休憩時務必留意安全，並配合現場導引。

水利局指出，中港大排光雕展已成為新莊的重要年度活動，現場布置包含多項精密燈飾與配電線路。布展期間，請民眾行經施工區域時留心腳步，並提醒孩童切勿碰觸、拉扯燈飾設施或跨越護欄，以確保人身安全及設備完整。

水利局長宋德仁表示，今年已是第六度舉辦光雕展，隨著活動知名度提升，規畫與設計更具巧思。目前河廊已全面展開布置，不少運動、散步的市民已提前發現特色燈飾並關心亮燈時程。他特別呼籲，布展期間燈飾皆有電路配置，請民眾落實「動眼不動手」，共同維護展場安全。