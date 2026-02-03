拆分隔島？成蘆大橋改善機車道 下月會勘

新北市長侯友宜昨率市府團隊到八里、五股區辦行動治理座談，有里長提成蘆大橋機車動線改善案，地方反映分隔島限縮機車道寬度，增加行駛風險，建議拆分隔島優化動線，否則發生事故缺避讓空間，恐全面回堵，也延誤搶救時效，交通局允諾三月辦現勘。

五股座談會上，集福里長葉玉芳提案指成蘆大橋五股往返蘆洲路段實體分隔島應評估調整，橋面分隔島壓縮機車行駛寬度，增加行車風險，一旦發生事故車流回堵，影響救護車、消防車通行，建議評估拆除分隔島，改以標線或其他具彈性方式分隔車流，重新配置汽、機車動線。

新北交通局回應，成蘆大橋汽、機車分隔島是否調整或拆除，以行車安全為優先考量，綜合考量橋梁車道配置、交通流量、事故型態、車流交織情形及緊急救援需求等因素，正蒐集相關資料，研議分隔設施調整可行性。

交通局補充，目前成蘆大橋蘆洲往五股方向，主線汽車與機慢車採標線分隔；五股往蘆洲方向仍設有實體分隔島，將在完整掌握現況後，評估是否有調整必要，三月底前現勘討論。

對此，機車族也表達實際用路感受。通勤族林先生表示，成蘆大橋機車道空間偏窄，尖峰時段車流量大，騎乘時有壓迫感，「前方一慢下來，後面就容易塞住」。外送員張先生提到，下雨或視線不佳時，實體分隔島讓機車可調整空間更受限。

侯友宜在座談上也說，行動治理不是一年一次會議，是日常治理一環，「把事情做到最後一天，是市府的責任」。