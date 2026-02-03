無菸城 台北燈節擬跟進

北市迪化年貨大街首度擴大禁菸，並在戶外設吸菸區，下一步無菸城市示範區鎖定「台北燈節」，正評估燈節兩大展區西門町、圓山花博展區規畫無菸燈節。市府昨跨局處聯合稽查，迪化年貨大街上路三天，吸菸區每日約上百人使用，尚無開罰案例。

前來採買的陳姓民眾說，年貨大街本就該禁菸，不只二手菸，過去曾因人潮太多擁擠，被菸屁股燙到；也有攤商說，現場有不少試吃品，若邊抽菸可能有食安問題。

北市長蔣萬安推動無菸城市，北市研考會主委殷瑋透露，北市府原想借鏡日本經驗，評估戶外禁菸區設吸菸室，不過衛生局發文中央詢問法規可行性，遭中央回函「吸菸室門窗關上就屬室內，室內不能吸菸。」

依照目前菸害防制法第十八條規定，禁菸場所原則禁止吸菸，旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費室內場所，如設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室或雪茄館，不在此限。目前中央僅有「室內吸菸室設置辦法」，沒有戶外禁菸區設密閉吸菸室的法規規定。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，年貨大街的戶外吸菸區，是依菸害防制法第十九條規定設置，如要設置成獨立空間的吸菸室，發文詢問中央得到的回覆，恐有窒礙難行之處。

北市府先前曾赴日本大阪考察，日本有公園設置吸菸室，菸味阻隔效果較吸菸區佳，但成本高。北市府認為，推動禁菸城市應該有多一點選項可評估，強調市府並非要廣設吸菸室，是希望讓無菸城市的政策推動有更多選項，分流效果更好。