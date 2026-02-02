基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

基隆捷運第1階段台北南港至基隆八堵路線，預計2033年完工。新北瑞芳區人士今天籌組「捷運瑞八線建設策進會」，爭取從基隆捷運八堵站開闢捷運通往瑞芳，因為瑞芳是觀光重鎮，交通服務要提升，通勤人口需要更便捷的交通網。

策進會召集人吳必勳表示，瑞芳地區山明水秀，自然景觀優美，觀光業蓬勃發展，未來很需要更便捷的交通運輸建設。礦業沒落後，許多人到外地工作，也很期待有捷運，通勤更便利。

瑞芳、平溪區人士今天在瑞芳區三里市民活動中心開會，名民民代代表、里長和社團人士會商後，決定成立捷運瑞八線建設策進會，共同推動捷運建設。

吳必勳說，雙北興建捷運，成為深受民眾喜愛的交通工具，三環六線捷運如火如荼推進中，預計在2032年前陸續完工。