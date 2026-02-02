冠軍之路電影包場 新北議員邀9校棒球小將感受榮耀

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
冠軍之路電影包場活動，重新體會那棒球熱血與感動交織在一起毫無冷場的紀錄。 圖／紅樹林有線電視提供
冠軍之路電影包場活動，重新體會那棒球熱血與感動交織在一起毫無冷場的紀錄。 圖／紅樹林有線電視提供

世界棒球經典賽即將在今年三月開打，為了讓大家感受過去世界棒球12強台灣隊的榮耀，新北市議員鄭宇恩在淡水禮萊廣場國賓影城，舉辦冠軍之路電影包場活動，邀請民眾一起來免費看電影，並且在入場時發放台灣尚勇的春聯，這次更邀請淡水國中、八里國中及天生國小等等，共9所中小學的棒球隊及學生一起來共襄盛舉。

市議員鄭宇恩表示，這次邀請北海岸各校的棒球小選手們一起觀看冠軍之路，回顧台灣隊奪冠的精彩時刻，每一次的成功都不是偶然，而是汗水與不放棄換來的結果，希望大家都可以因為和自己身旁的隊友一起打球而感到開心和驕傲，在每一場比賽中學習。棒球教會我們的不只是勝負，而是團隊、紀律，還有不放棄的精神。

鄭宇恩也表示，希望藉由電影包場的方式，讓更多人有機會重新體會那棒球熱血與感動交織在一起毫無冷場的紀錄。現場也同步發放台灣尚勇春聯，更祝大家新年快樂。

淡水 電影

