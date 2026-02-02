快訊

雨天撐傘候車好不便 汐科火車站月台雨遮要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站雨天遮風避雨功能不佳，會勘討論改善辦法。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站雨天遮風避雨功能不佳，會勘討論改善辦法。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐科火車站每天進出站的民眾有一、兩萬人，不過月台上遮風避雨的功能似乎有待加強，只要是下起大雨，雨水經常就會潑進月台，等候民眾都得撐傘等車，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望能加強雨遮功能，讓民眾有更舒適的候車環境。

立法委員廖先翔表示，汐科火車站當初在設計的時候，就是一個簡易的車站，但現在的運輸量非常的大，那每年固定都是全台灣大概15到20名之間的一個運輸量，很多民眾包括現實的情況也是這樣，就在冬天候車的時候，下雨、風大的時候，其實月台它的避雨效果是不好的，常常民眾在等車的時候，都要撐傘邊等車，非常的辛苦，甚至有時候都會等到全身溼答答，因此邀請台鐵公司跟鐵道局來會勘，看能不能有一些改善的方案，將汐科站遮風避雨的功能加強。

復興里長蕭素真指出，當初想不到現在汐科火車站搭車的人這麼多，下雨天在月台等車的時候，尤其有東北季風的時候，雨大雨都會飄進來，所以每天穿的整整齊齊要上班的民眾，都感到很困擾，感謝立委廖先翔關心這個問題，找了相關單位來看看能不能改善，目前因為上頭電壓等問題，還要透過台電來評估，再研議可行性。

大同里長黃翠華說，關係到汐科站整個旅客進出的舒適度，每逢下雨或風大的時候，會灌進很大的風以及大量的雨，希望能夠把上方的遮雨棚進行改善，解決問題。

廖先翔提到，在初期比較能夠想到的方式，在兩個月台上方的雨遮，它中間是鏤空，是不是有辦法把它密合起來，減少一些雨量潑進來的機會，至於兩側的部分，靠大同路側，因為未來汐東捷運的站體會在這邊，而且它的軌道比火車站還高，因為它要跨越台鐵，所以或許本身就有一些遮風避雨功能，也請台鐵跟新北捷運局去對一下圖資，是不是能夠擋到，還是說那部分需要再加強的，一併來考量。

廖先翔也說，另外一個最困難的就是南下的月台，就是靠遠雄那一側，因為隔音牆軌道的外側就是私人土地，也沒有什麼設施構造物有辦法做擋雨設施，這需要可能更多一些巧思來看怎麼改善，也請台鐵內部評估一下，看是不是請顧問公司幫忙規劃，把候車環境做得更好。那當然有一些需要克服的一些問題，比如說上面雨遮封起來後，車輛快速行進的時候，它的一些風壓的一些問題、當初結構有沒有考量到等等的，這些都是一些非常專業的技術問題，都需要專業的幫忙做設計。

