28年愛心不間斷 汐止區北峰里滿滿物資助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北峰里冬令救濟活動，準備物資發放給需要的民眾，溫暖弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供
北峰里冬令救濟活動，準備物資發放給需要的民眾，溫暖弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供

過年前真的是愛心滿滿，今年汐止區北峰里和往年一樣，募集愛心物資幫助需要幫助的人，並且舉辦關懷心感恩情冬令救濟活動，包括新北市議員白珮茹、新北市議員張錦豪服務處、金龍國小校長都來參加，現場發送愛心物資像是麵條、罐頭，還有棉被套組，以及小朋友的獎助學金，要讓弱勢家庭也能暖暖過年。

北峰里長陳南海表示，冬令救濟已經辦了這是第28年了，每一年都辦，很感謝善士人士的幫忙，現在里內需要冬令救濟的人比較少一點了，所以今年擴大到金龍國小，學校有100多個弱勢學童，這次捐助30名，希望明年能夠提高到一半就是50名，還有發放紅包的善心人士，也是連續發了差不多18年了，他們姊妹不住汐止，但很熱心幫助北峰里弱勢，真的很感謝。

新北市議員白珮茹提到，很謝謝里長每一年都溫暖送愛心，在年前都會準備物資發放給需要的家庭，溫暖弱勢家庭，也希望各界的愛心，能夠幫助需要幫助的人，讓社會的愛一直傳遞下去，這次還有很多孩子來領紅包，也希望孩子們在這份紅包的支持下，將來長大了，也可以有機會回饋社會。

連續28幾年，真的不容易，從當里長一直把這份愛心延續，每年募集的物資都很豐富，當天志工們站在一旁，幫忙發放，從罐頭、雞蛋、泡麵等等，一裝就是滿滿幾大袋，這次還有暖暖的棉被套組，另外，這位李小姐每年也發放紅包給小朋友以及身障里民，和里長合作已經20幾年，也讓拿到的民眾很感謝。

