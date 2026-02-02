台北金環太子會送暖萬里 元帥坐鎮庇佑鄉親

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
冬令送暖公益活動到萬里，為鄉親帶來物資也帶來庇佑。 圖／紅樹林有線電視提供
冬令送暖公益活動到萬里，為鄉親帶來物資也帶來庇佑。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年腳步接近，為了要讓弱勢家戶也可以豐盛過年，來自汐止的台北金環太子會在議員周雅玲的牽線下，特別在過年之前帶上滿滿的生活必需物資要來關懷萬里區的弱勢家戶。特別的是，這場溫馨的捐贈活動上，金環太子會的主神金環凜風元帥-球哥也特別指示要親臨坐鎮，為鄉親帶來物資也帶來庇佑。

台北金環太子會心靈信仰協會理事長洪利華指出，每年都會在歲末辦理冬令送暖活動，過去曾經幫扶過育幼院，也有支持汐止區的弱勢家戶，今年協會決定要將善心擴及到更多的角落，在市議員周雅玲的牽線下來到了萬里區，希望藉由物資與紅包的發放，能夠發揚金環凜風元帥-球哥的濟世精神，也讓需要的家戶可以越來越好。

市議員周雅玲表示，很溫暖，在與台北金環太子會提及希望愛心可以擴及萬里區時，第一時間就得到很肯定的答案。更貼心的是，金環太子會除了準備了生活必需的衛生紙、油、白米等物資，還有一個紅包，紅包特別挑選萬里在地的量販超市禮券，讓弱勢家戶為家中增添必需品，不需要跨區舟車勞頓，在居家附近就可以購買。

而接受物資的鄉親在金環太子會人員的協助下，物資裝袋提上車，還有鄉親感念金環凜風元帥的慈悲，特別到供桌前向元帥感恩致意。萬里區長也出席活動，感謝來自汐止的滿滿溫暖，更期待在來自社會善心的幫助下，萬里區的弱勢家戶都可以過個好年，生活也越來越好。

