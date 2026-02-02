快訊

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

草莓大福沒標價格...北市消保官聯合稽查年貨大街 再犯將直接開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，為保障消費者採買年貨的權益，北市府聯合法務局消保官、衛生局、環保局、消防局等單位今天對年貨大街攤商進行聯合稽查，消保官沿街一一巡查攤商貨品標示、價目表、度量衡器具等，僅有部分攤商的年節商品標示不清，消保官即登錄限期改善。記者許正宏／攝影
農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，為保障消費者採買年貨的權益，北市府聯合法務局消保官、衛生局、環保局、消防局等單位今天對年貨大街攤商進行聯合稽查，消保官沿街一一巡查攤商貨品標示、價目表、度量衡器具等，僅有部分攤商的年節商品標示不清，消保官即登錄限期改善。記者許正宏／攝影

北市年貨大街起跑第三天，北市法務局邀集相關局處組成聯合稽查小組，消保官針對攤商價格、重量等消費資訊稽查，三天下來查處67家，共有12家攤商有缺失，要求限期改善，若再被查到缺失，將開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

北市主任消保官林傳健表示，年貨大街活動第三日已查核約67家次，今日消保官針對商品價格標示共計查核約47家次，現場查有缺失並命改善共計12家攤商，包括「草莓大福」有販售單顆，卻未標示單顆價格標示、「糖葫蘆」部分口味及品項未出現在價目表上及「蛋捲」一盒五入裝未標示組合價格等缺失等。

他說，依據北市消保法規定，對於提供消費者充分與正確的資訊，不得有誤導、隱匿或欺騙等行為，因此限期改正，如活動期間內再被查獲缺失，後續將移請主管機關商業處，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

此外，衛生局說，2月2日食品衛生共檢查73家次，輔導改善16家次；食品標示共查核670件，其中1件標示不合格，1件疑似使用未確認原料，已依行政程序調查中，若調查違規事證屬實，標示不合格，可處4到400萬元。使用未確認原料，可處6萬至2億元。

農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，北市府聯合法務局消保官、衛生局、環保局、消防局等單位今天對年貨大街攤商進行聯合稽查，針對台北市長蔣萬安推動無菸城市，今年年貨大街首度實施擴大禁菸，將整個街區禁菸，環保局、衛生局也沿街巡查，勸阻在禁菸區內吸菸民眾，前往期間限定吸菸區。記者許正宏／攝影
農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，北市府聯合法務局消保官、衛生局、環保局、消防局等單位今天對年貨大街攤商進行聯合稽查，針對台北市長蔣萬安推動無菸城市，今年年貨大街首度實施擴大禁菸，將整個街區禁菸，環保局、衛生局也沿街巡查，勸阻在禁菸區內吸菸民眾，前往期間限定吸菸區。記者許正宏／攝影

北市 年貨大街 消保官

延伸閱讀

2026嘉義市年貨大街2/6起登場

消保官稽查台北年貨大街商品 維護消費者權益

抽查年貨大街...主任消保官：標示不清 不給二次機會直接罰

台中天津年貨大街將登場 警方規劃疏導管制措施

相關新聞

草莓大福沒標價格...北市消保官聯合稽查年貨大街 再犯將直接開罰

北市年貨大街起跑第三天，北市法務局邀集相關局處組成聯合稽查小組，消保官針對攤商價格、重量等消費資訊稽查，三天下來查處67...

曾和「盜版Labubu」合照！吳欣岱反擊放任盜版 北市：搞錯主管機關

參選港湖議員的台灣基進北黨部主委吳欣岱批台北燈節主角留給大陸品牌，引發藍營砲轟吳曾拿「盜版Labubu」拍照。吳今回擊是...

消保官稽查台北年貨大街商品 維護消費者權益

農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，吸引滿滿的採買人潮湧入，為保障消費者採買年貨的權益，台北市政府聯合法務局消保官、...

侯友宜五股行動治理 地方籲檢討成蘆大橋機車道分隔島

新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會，侯友宜表示五股位於新北市中心點，交通與環境建設攸關整體發展，市府...

無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

台北市長蔣萬安推無菸城市，想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不...

年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

北市年貨大街擴大禁煙區，研考會主委殷瑋直擊禁菸狀況時提到，衛生局也曾行文中央，詢問如要在戶外蓋一個密閉空間的吸菸室可不可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。