草莓大福沒標價格...北市消保官聯合稽查年貨大街 再犯將直接開罰

北市年貨大街起跑第三天，北市法務局邀集相關局處組成聯合稽查小組，消保官針對攤商價格、重量等消費資訊稽查，三天下來查處67家，共有12家攤商有缺失，要求限期改善，若再被查到缺失，將開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

北市主任消保官林傳健表示，年貨大街活動第三日已查核約67家次，今日消保官針對商品價格標示共計查核約47家次，現場查有缺失並命改善共計12家攤商，包括「草莓大福」有販售單顆，卻未標示單顆價格標示、「糖葫蘆」部分口味及品項未出現在價目表上及「蛋捲」一盒五入裝未標示組合價格等缺失等。

他說，依據北市消保法規定，對於提供消費者充分與正確的資訊，不得有誤導、隱匿或欺騙等行為，因此限期改正，如活動期間內再被查獲缺失，後續將移請主管機關商業處，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。