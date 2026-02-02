快訊

富邦金盤後鉅額驚見300張漲停價 仙人指路問鼎100元大關？

具俊曄心痛發聲 喊話大S「下次相見就能永遠在一起」

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所舉辦名師揮毫贈春聯活動，讓民眾感受到春節的熱鬧與祝福。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所舉辦名師揮毫贈春聯活動，讓民眾感受到春節的熱鬧與祝福。 圖／紅樹林有線電視提供

春聯過年除舊佈新的必備用品，三芝區公所為了便民服務鄉親，特別舉辦名師揮毫贈春聯活動，讓需要除舊佈新增添年味的民眾可以到公所索取大師寫的春聯。還有市府熱騰騰出爐的年春聯『馬祥厚運』也在現場供民眾索取，多款的喜慶讓民眾擁有多元選擇。

三芝區長李天民表示，春聯是居家過年除舊佈新的必備用品，為了要服務鄉親，為居民增添家戶的年味與喜慶氛圍，三芝區公所特別舉辦名師揮毫贈春聯活動。讓需要除舊佈新增添年味的民眾可以到公所索取，並且也可以現場請書法大師寫下心目中的新春吉祥話，為居家貼上獨一無二的新春祝福。

年前三芝區公所特別邀請書法名師謝瑞煌老師帶上子弟兵來現場揮毫，也有在活動前先寫好的春聯與組合字讓民眾直接索取。此外，三芝區公所現場還有今年市府準備的馬年春聯『馬祥厚運』，多款喜慶讓民眾擁有多元選擇。

三芝區長李天民說，在揮毫活動開場，由三芝在地的音樂名師劉啟文老師帶來的兩首熱鬧開場歌曲演奏，為公所大廳增添了更多的喜氣，也為一早就來排隊領春聯的民眾帶來暖意，將新春祝福唱出來，讓現場的每一位都能感受到春節的熱鬧與祝福。

春聯 過年

延伸閱讀

百年日式古蹟台中出張所宿泊所 將辦捐發票贈春聯活動

揮毫贈春聯民眾大排長龍索取 台中市議長寫下「馬」字

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

金馬獎座現身警分局前 林口揮毫迎春人潮爆棚

相關新聞

基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

基隆捷運第1階段台北南港至基隆八堵路線，預計2033年完工。新北瑞芳區人士今天籌組「捷運瑞八線建設策進會」，爭取從基隆捷...

草莓大福沒標價格...北市消保官聯合稽查年貨大街 再犯將直接開罰

北市年貨大街起跑第三天，北市法務局邀集相關局處組成聯合稽查小組，消保官針對攤商價格、重量等消費資訊稽查，三天下來查處67...

曾和「盜版Labubu」合照！吳欣岱反擊放任盜版 北市：搞錯主管機關

參選港湖議員的台灣基進北黨部主委吳欣岱批台北燈節主角留給大陸品牌，引發藍營砲轟吳曾拿「盜版Labubu」拍照。吳今回擊是...

消保官稽查台北年貨大街商品 維護消費者權益

農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，吸引滿滿的採買人潮湧入，為保障消費者採買年貨的權益，台北市政府聯合法務局消保官、...

侯友宜五股行動治理 地方籲檢討成蘆大橋機車道分隔島

新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會，侯友宜表示五股位於新北市中心點，交通與環境建設攸關整體發展，市府...

無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

台北市長蔣萬安推無菸城市，想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。