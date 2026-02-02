三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

春聯是過年除舊佈新的必備用品，三芝區公所為了便民服務鄉親，特別舉辦名師揮毫贈春聯活動，讓需要除舊佈新增添年味的民眾可以到公所索取大師寫的春聯。還有市府熱騰騰出爐的馬年春聯『馬祥厚運』也在現場供民眾索取，多款的喜慶讓民眾擁有多元選擇。

三芝區長李天民表示，春聯是居家過年除舊佈新的必備用品，為了要服務鄉親，為居民增添家戶的年味與喜慶氛圍，三芝區公所特別舉辦名師揮毫贈春聯活動。讓需要除舊佈新增添年味的民眾可以到公所索取，並且也可以現場請書法大師寫下心目中的新春吉祥話，為居家貼上獨一無二的新春祝福。

年前三芝區公所特別邀請書法名師謝瑞煌老師帶上子弟兵來現場揮毫，也有在活動前先寫好的春聯與組合字讓民眾直接索取。此外，三芝區公所現場還有今年市府準備的馬年春聯『馬祥厚運』，多款喜慶讓民眾擁有多元選擇。

三芝區長李天民說，在揮毫活動開場，由三芝在地的音樂名師劉啟文老師帶來的兩首熱鬧開場歌曲演奏，為公所大廳增添了更多的喜氣，也為一早就來排隊領春聯的民眾帶來暖意，將新春祝福唱出來，讓現場的每一位都能感受到春節的熱鬧與祝福。