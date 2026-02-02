曾和「盜版Labubu」合照！吳欣岱反擊放任盜版 北市：搞錯主管機關

參選港湖議員的台灣基進北黨部主委吳欣岱批台北燈節主角留給大陸品牌，引發藍營砲轟吳曾拿「盜版Labubu」拍照。吳今回擊是逛夜市夾娃娃夾到，得知隨即扔一邊，並批蔣市府放任盜版。北市副發言人葉向媛反擊，表示吳可能對市政未盡熟悉，搞錯主管機關。

北市副發言人葉向媛表示，吳可能對市政未盡熟悉，依據商品檢驗法，主管機關是經濟部、由標驗局辦理；如接獲民眾投訴相關事證，市府會依法將她的投訴函轉中央；也建議吳購買符合標示及官方授權之正版商品。

吳欣岱今天在臉書說，國民黨特別發文製圖說她買盜版Labubu。她還原始末表示是在不知情下抓娃娃抓到，得知後就扔在一邊不給小孩接觸。

吳指出，她看到國民黨的圖才從深櫃裡翻出這隻玩偶，發現這不只盜版，根本是不合格的玩偶耶！根據商標法，在台灣進口販售的絨毛玩具，必須經過商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，顯然這個玩偶，完全沒有。

