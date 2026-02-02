新北：春節假期市區公車減班 旅遊路線機動加開

快訊

中央社／ 新北2日電

新北市交通局表示，今年春節假期一般市區公車將減少發車班次，但因應春節走春與旅遊人潮，行經九份等觀光旅遊區的公車路線，將視搭乘人潮機動增加班次，以提升疏運效率。

交通局今天發布新聞稿，科長許芫綺表示，春節假期將視搭車人潮機動增班的公車路線，包括行經淡水紅毛城、漁人碼頭的紅26，天元宮專車和875；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、856、965、觀光公車177、179；鶯歌新北市立美術館、陶瓷老街的731；烏來的849。

以及三峽老街981、702；深坑老街的666；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的795；八里渡船頭的704、紅13、紅22；金山老街862、863；萬里野柳地質公園、龜吼漁港790、953和坪林茶業博物館的綠12、923等路線。

她表示，春節期間，非行經觀光景點的市區公車路線將減少發車班次，新巴士視各區狀況部分班次或全面停駛，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車，於除夕（16日）和大年初一（17日）依假日班次減半行駛，提醒民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊，妥善規劃行程。

