新北：春節假期市區公車減班 旅遊路線機動加開
新北市交通局表示，今年春節假期一般市區公車將減少發車班次，但因應春節走春與旅遊人潮，行經九份等觀光旅遊區的公車路線，將視搭乘人潮機動增加班次，以提升疏運效率。
交通局今天發布新聞稿，科長許芫綺表示，春節假期將視搭車人潮機動增班的公車路線，包括行經淡水紅毛城、漁人碼頭的紅26，天元宮專車和875；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、856、965、觀光公車177、179；鶯歌新北市立美術館、陶瓷老街的731；烏來的849。
以及三峽老街981、702；深坑老街的666；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的795；八里渡船頭的704、紅13、紅22；金山老街862、863；萬里野柳地質公園、龜吼漁港790、953和坪林茶業博物館的綠12、923等路線。
她表示，春節期間，非行經觀光景點的市區公車路線將減少發車班次，新巴士視各區狀況部分班次或全面停駛，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車，於除夕（16日）和大年初一（17日）依假日班次減半行駛，提醒民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊，妥善規劃行程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言