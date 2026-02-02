消保官稽查台北年貨大街商品 維護消費者權益

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
農曆春節將近，台北年貨大街日前正式登場，吸引滿滿的採買人潮湧入，為保障消費者採買年貨的權益，台北市政府聯合法務局消保官、衛生局、環保局、消防局等單位今天對年貨大街攤商進行聯合稽查，全面檢視年節商品資訊標示、揭露及度量衡準確性，並一改過去多採宣導與方式令攤商改善違規情形，首度採取「當場限改、再犯即罰」的嚴格管理機制，若經巡察發現未標示價格或標示不明、計價方式模糊、度量衡有誤等行為，首次發現違規即會要求限期改善，若限期改善後攤商仍有違規行為，將逕行處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，以維護消費者權益。

稽查當天，消保官沿街一一巡查攤商貨品標示、價目表、度量衡器具等，僅有部分攤商的年節商品標示不清，消保官即登錄限期改善，另外針對台北市長蔣萬安推動無菸城市，今年年貨大街首度實施擴大禁菸，將整個街區禁菸，環保局、衛生局也沿街巡查，勸阻在禁菸區內吸菸民眾，前往期間限定吸菸區。

