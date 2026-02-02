重要文件誤當廢紙回收 北市環保局協助民眾驚喜找回

照片取自臺北市政府

年關近，家中大掃除丟棄物品前，記得檢查再確認，免得誤丟了不該丟的重要物品！臺北市環保局1日表示，日前接獲市民洪小姐電話緊急求助，稱其不慎將裝有公司重要文件的資料袋（包含設計圖原稿等），當作廢紙回收於夜間垃圾收運時丟到資源回收車，希望協助尋回。該局信義區清潔隊人員獲報後，立刻緊急應變先請資收場預留空地，並聯繫確認該輛回收車進場時於專區卸貨，由清潔隊員在大量雜亂廢紙回收物中仔細搜尋，最終成功物歸原主，洪小姐對環保局人員的效率與熱忱表達由衷感謝。

環保局指出事件當晚，該民眾夜間不慎將具商業價值的設計圖紙交由資源回收車進行廢紙收運，直到回收車駛離後才驚覺重要文件誤丟，心急如焚。環保局接獲民眾反映，第一時間立即指派轄區清潔隊及資源回收隊合作協助尋找，並聯繫當班回收車前往指定的南區資收場預留空地卸貨進行「攔截」，避免設計圖混入已陸續運回的數公噸回收物堆中，以利接下來人力搜尋。

經南區資收場資收隊員何建強協調聯繫，資收車順利於專區卸貨，隨後由信義區清潔隊領班許鴻宗、駕駛陳彥人與資收隊員洪永利，在卸貨處的回收物堆中同心協力仔細翻找，經過近半小時的搜尋，終於在眾多回收袋中尋獲該份重要資料袋。當洪小姐看到失而復得的文件，開心之餘再三向清潔隊員致謝，表達感謝，現場並欲致贈紅包，以表謝意。但三人則婉言謝絕，強調清潔隊員為民服務是職責所在，謝謝民眾的好意，很高興文件完好，看到眉頭深鎖的民眾最後喜出望外，大家都很有成就感。

