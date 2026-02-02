新北老廢綠竹變身「筍之後」環保品牌 

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新的一年有新的願景，新北市綠竹產業也推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活，即日起至2月13日止開放線上選購！現有竹節環保餐具199元、環保杯299元、環保套組（含餐具及環保杯）399元可供選擇，訂購後至新北市政府農業局取貨。

新北市政府農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大，為保持新北綠竹筍一直以來的最高品質，農友在筍園管理上多於每年12月至翌年2月綠竹休眠期間疏伐老竹並更新健康竹苗。傳統處理老竹的方式多為堆置焚燒，有汙染環境的疑慮，新北市政府農業局響應農業部淨零碳「循環」主軸，除輔導產區農會添購碎竹機，鼓勵農友將老竹粉碎後做為土壤有機肥，更落實循環再利用概念，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境下逐步分解回歸土地的「筍之後」環保生活用品。產品無塑料添加，使用至產品壽命期限後，也不會留下無法分解的汙染物，環保又安全。

新北市農業局表指出，循環永續是農業的發展趨勢，新北市致力於推動「三生永續」政策，用更貼近生活的方式，從生產、生活及生態三面向推動永續農業。「筍之後」品牌是「三生永續」很好的體現，從竹筍生產、竹林生態維持，到綠竹製品融入生活用具，都是讓永續農業理念進到日常的具體實踐。

