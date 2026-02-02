侯友宜五股行動治理 地方籲檢討成蘆大橋機車道分隔島

新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會，侯友宜表示五股位於新北市中心點，交通與環境建設攸關整體發展，市府將持續加速推動各項基礎建設，要求各局處「能早做就早做」，地方也提出成蘆橋機車道分隔島應拆除，交通局回應正搜集相關資料，研議可行性。

侯友宜指出，新北市近年捷運建設進入高峰期，環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌已陸續通車，三鶯線今年通車、萬大—中和線預計明年完工，五股地區相關交通建設也需同步到位。他並提及，五股交流道北出、北入工程已在施作中，有助改善交通瓶頸；至於五股垃圾山後續問題，仍須從洪水平衡管制等面向持續處理，盼能一勞永逸解決。

會中集福里長葉玉芳表示成蘆大橋五股往返蘆洲路段，要求市府評估現行實體分隔島設計是否有調整空間。葉玉芳指出，目前橋面分隔島壓縮機車行駛寬度，增加行車風險，一旦發生事故，後方車流缺乏避讓空間，易造成全面回堵，且實體分隔設計也可能影響救護車、消防車通行，延誤搶救時間，因此建議評估拆除實體分隔島，改以標線或其他具彈性的方式分隔車流，重新配置汽、機車動線，以提升行車安全並確保緊急救援順暢。

新北市交通局回應，成蘆大橋汽、機車分隔島是否調整或拆除，仍應以行車安全為優先考量，並須綜合考量橋梁車道配置、交通流量、事故型態、車流交織情形及緊急救援通行需求等因素，目前正蒐集相關資料，研議分隔設施調整之可行性。

交通局補充，目前成蘆大橋蘆洲往五股方向，主線汽車與機慢車採標線分隔；五股往蘆洲方向則仍設有實體分隔島，後續將在完整掌握現況後，評估是否有調整必要，預計於3月底前辦理現勘討論。工務局也表示，若經交通局評估確有拆除需求，將配合後續工程施作。

對此，也有機車族表達實際用路感受。通勤族林先生表示，成蘆大橋機車道空間偏窄，尖峰時段車流量大，騎乘時壓迫感明顯，「只要前方一慢下來，後面就很容易塞住」。外送員張先生則提到，下雨或視線不佳時，實體分隔島讓機車可調整空間有限，「之前有遇過車禍，救援不易造成後方嚴重回堵」。