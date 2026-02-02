快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

侯友宜五股行動治理 地方籲檢討成蘆大橋機車道分隔島

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
成蘆大橋五股往蘆洲方向現行設有汽、機車實體分隔島，地方里長反映壓縮機車行駛空間、影響行車安全。記者張策／攝影
成蘆大橋五股往蘆洲方向現行設有汽、機車實體分隔島，地方里長反映壓縮機車行駛空間、影響行車安全。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會，侯友宜表示五股位於新北市中心點，交通與環境建設攸關整體發展，市府將持續加速推動各項基礎建設，要求各局處「能早做就早做」，地方也提出成蘆橋機車道分隔島應拆除，交通局回應正搜集相關資料，研議可行性。

侯友宜指出，新北市近年捷運建設進入高峰期，環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌已陸續通車，三鶯線今年通車、萬大—中和線預計明年完工，五股地區相關交通建設也需同步到位。他並提及，五股交流道北出、北入工程已在施作中，有助改善交通瓶頸；至於五股垃圾山後續問題，仍須從洪水平衡管制等面向持續處理，盼能一勞永逸解決。

會中集福里長葉玉芳表示成蘆大橋五股往返蘆洲路段，要求市府評估現行實體分隔島設計是否有調整空間。葉玉芳指出，目前橋面分隔島壓縮機車行駛寬度，增加行車風險，一旦發生事故，後方車流缺乏避讓空間，易造成全面回堵，且實體分隔設計也可能影響救護車、消防車通行，延誤搶救時間，因此建議評估拆除實體分隔島，改以標線或其他具彈性的方式分隔車流，重新配置汽、機車動線，以提升行車安全並確保緊急救援順暢。

新北市交通局回應，成蘆大橋汽、機車分隔島是否調整或拆除，仍應以行車安全為優先考量，並須綜合考量橋梁車道配置、交通流量、事故型態、車流交織情形及緊急救援通行需求等因素，目前正蒐集相關資料，研議分隔設施調整之可行性。

交通局補充，目前成蘆大橋蘆洲往五股方向，主線汽車與機慢車採標線分隔；五股往蘆洲方向則仍設有實體分隔島，後續將在完整掌握現況後，評估是否有調整必要，預計於3月底前辦理現勘討論。工務局也表示，若經交通局評估確有拆除需求，將配合後續工程施作。

對此，也有機車族表達實際用路感受。通勤族林先生表示，成蘆大橋機車道空間偏窄，尖峰時段車流量大，騎乘時壓迫感明顯，「只要前方一慢下來，後面就很容易塞住」。外送員張先生則提到，下雨或視線不佳時，實體分隔島讓機車可調整空間有限，「之前有遇過車禍，救援不易造成後方嚴重回堵」。

侯友宜強調，行動治理不是一年一次的會議，而是日常治理的一環，市府會持續追蹤地方建設進度，並於年中再次回到五股檢視成果，針對尚未完成或需補強的項目，持續要求改善，「把事情做到最後一天，是市府的責任」。

成蘆大橋五股往蘆洲方向現行設有汽、機車實體分隔島，地方里長反映壓縮機車行駛空間、影響行車安全。記者張策／攝影
成蘆大橋五股往蘆洲方向現行設有汽、機車實體分隔島，地方里長反映壓縮機車行駛空間、影響行車安全。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會。記者張策／攝影

侯友宜 車道

延伸閱讀

黃志雄談李四川 與侯友宜同為做事的人「李侯沒心結」

八里區行動治理 侯友宜：重大建設與產業發展同步到位

黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選

淡水金色水岸自行車道力拚7月前完工 侯友宜：打造無限海景騎乘路線

相關新聞

侯友宜五股行動治理 地方籲檢討成蘆大橋機車道分隔島

新北市長侯友宜今率市府團隊前往五股區舉行行動治理座談會，侯友宜表示五股位於新北市中心點，交通與環境建設攸關整體發展，市府...

無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

台北市長蔣萬安推無菸城市，想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不...

年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

北市年貨大街擴大禁煙區，研考會主委殷瑋直擊禁菸狀況時提到，衛生局也曾行文中央，詢問如要在戶外蓋一個密閉空間的吸菸室可不可...

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

輝達（NVIDIA）台灣新總部進駐北士科T17、T18基地簽約日期受關注，台北市長蔣萬安今天表示，2月10日到15日之間...

無菸年貨大街後…蔣萬安下一步曝：台北燈節2展區朝禁菸方向

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年迪化年貨大街首度擴大禁菸，並且設置戶外吸菸區，北市研考會今透露，目前年貨大街吸菸區每天約上...

淡水停水補償審核完成 新工處：2月4日起領取

新北市淡水區去年底因淡北道路工程挖破自來水管線，導致大範圍停水，新北市新工處表示，相關補償申請共受理2334件，已全數完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。