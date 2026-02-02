新北音樂派對來電祭 甜約翰等12樂團2月7日起開唱

新北市青年局7日、8日將在板橋府中廣場舉辦音樂派對「來電祭」，不僅邀甜約翰、Crispy脆樂團、溫蒂漫步等12組樂團浪漫開唱，還有趣味競賽破冰交友、特色占卜掌握新年運勢。

新北市青年局今天發布新聞稿，農曆年前最強音樂交友派對「2026樂府中—來電祭」7日、8日將在板橋府中廣場登場，音樂卡司堪稱夢幻陣容，包含甜約翰、Crispy脆樂團、溫蒂漫步、小男孩樂團、孔雀眼、守夜人等12組接力開唱。

青年局長邱兆梅表示，來電祭不僅是音樂派對，更希望透過開放式廣場與舞台設計，讓不同領域背景的青年自在交流，共同創造有趣的節慶回憶。

除了樂團演出，青年局指出，活動也加碼總價值超過新台幣10萬元的來電好康，只要參加「府中戀舞宮」趣味競賽者，每人可獲100元市集消費抵用券及免費飲品，競賽積分最高者則享限定風格餐車異國美食拼盤1份。民眾可至青年局官網報名「府中戀舞宮」趣味競賽，把握最後名額。

青年局補充，現場也規劃6個特色占卜攤位，包含塔羅占卜、生命靈數、紫微斗數、色彩性格分析等，讓大家更認識自己，提前掌握新年運勢。