快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

新北音樂派對來電祭 甜約翰等12樂團2月7日起開唱

中央社／ 新北2日電

新北市青年局7日、8日將在板橋府中廣場舉辦音樂派對「來電祭」，不僅邀甜約翰、Crispy脆樂團、溫蒂漫步等12組樂團浪漫開唱，還有趣味競賽破冰交友、特色占卜掌握新年運勢。

新北市青年局今天發布新聞稿，農曆年前最強音樂交友派對「2026樂府中—來電祭」7日、8日將在板橋府中廣場登場，音樂卡司堪稱夢幻陣容，包含甜約翰、Crispy脆樂團、溫蒂漫步、小男孩樂團、孔雀眼、守夜人等12組接力開唱。

青年局長邱兆梅表示，來電祭不僅是音樂派對，更希望透過開放式廣場與舞台設計，讓不同領域背景的青年自在交流，共同創造有趣的節慶回憶。

除了樂團演出，青年局指出，活動也加碼總價值超過新台幣10萬元的來電好康，只要參加「府中戀舞宮」趣味競賽者，每人可獲100元市集消費抵用券及免費飲品，競賽積分最高者則享限定風格餐車異國美食拼盤1份。民眾可至青年局官網報名「府中戀舞宮」趣味競賽，把握最後名額。

青年局補充，現場也規劃6個特色占卜攤位，包含塔羅占卜、生命靈數、紫微斗數、色彩性格分析等，讓大家更認識自己，提前掌握新年運勢。

青年 樂團

延伸閱讀

曾兩度交戰蘇巧慧 黃志雄：近幾屆綠營新北市長人選最強

國際刺蝟日 新北動保處推特寵登記送新北幣籲不棄養

黃國昌成立新北競選總部 趙少康：藍白合作讓新北更有型

首任所長早被認養 新北猴硐貓公所重新開張…將再票選貓所長

相關新聞

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

輝達（NVIDIA）台灣新總部進駐北士科T17、T18基地簽約日期受關注，台北市長蔣萬安今天表示，2月10日到15日之間...

無菸年貨大街後…蔣萬安下一步曝：台北燈節2展區朝禁菸方向

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年迪化年貨大街首度擴大禁菸，並且設置戶外吸菸區，北市研考會今透露，目前年貨大街吸菸區每天約上...

無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

台北市長蔣萬安推無菸城市，想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不...

年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

北市年貨大街擴大禁煙區，研考會主委殷瑋直擊禁菸狀況時提到，衛生局也曾行文中央，詢問如要在戶外蓋一個密閉空間的吸菸室可不可...

淡水停水補償審核完成 新工處：2月4日起領取

新北市淡水區去年底因淡北道路工程挖破自來水管線，導致大範圍停水，新北市新工處表示，相關補償申請共受理2334件，已全數完...

八里區行動治理 侯友宜：重大建設與產業發展同步到位

新北市長侯友宜今率市府團隊前往八里舉辦行動治理座談會，侯友宜表示八里近年在人口結構與區域發展上出現明顯變化，即使在少子化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。