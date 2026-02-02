無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

台北市長蔣萬安推無菸城市，想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸菸。」北市研考會主委殷瑋表示，北市府上次的大阪考察，日本有公園設置吸菸室，儘管成本高，但對菸害的阻隔效果更好。

依照目前中央法規，菸害防制法第18條規定的禁菸場所，原則禁止吸菸，不過旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費室內場所，如設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室或雪茄館，不在此限。目前中央也僅有「室內吸菸室設置辦法」，的確沒有戶外禁菸區設置密閉吸菸室的相關法規規定。

殷瑋表示，根據北市府先前赴日本考察的經驗，大阪有大型公園裡面設置有密閉的吸菸室，不過日本也有戶外公園是設置吸菸區，北市府認為，對於推動禁菸城市，可以多一點規畫選項可評估，可考量現地狀況評估可否設置吸菸室，但花費成本也比較高，但目前正央法規卡住。

殷瑋也強調，北市府並不是要廣設吸菸室，而是希望讓無菸城市的政策推動，可以有更多選項，吸菸室可以讓吸菸區與禁菸空間的分流效果更好。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康