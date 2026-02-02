年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

北市年貨大街擴大禁煙區，研考會主委殷瑋直擊禁菸狀況時提到，衛生局也曾行文中央，詢問如要在戶外蓋一個密閉空間的吸菸室可不可行，中央回文說，貨櫃吸菸室門窗關上屬於室內，不符設置法規。衛生局今說明，室內室外吸菸區都有法規規定，若獨立吸菸空間就會屬於室內，因此不能設置。

健康管理科長林雪蘭表示，若要設置室內吸菸區，需要符合菸害防制法第18條第11款規定的場所才得以設置。法規指，旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費的室內場所。但於該場所內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室或雪茄館，不在此限。

她說，至於室外設置吸菸區，則是依菸防法第19條部分，僅限於圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所。室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂之室外場所。老人福利機構所在之室外場所。其他經各級主管機關公告指定之場所及交通工具。

因此，她說，有關年貨大街的吸菸區，就是依19條部分去設置戶外吸菸區。

至於要變成獨立空間的吸菸區，她說，衛生局發文詢問中央，如此就會成「室內」這部分就要回歸到18條設置辦法，但所屬的地點因為不符合第11款，僅有限定場所開放，所以無法設置。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康