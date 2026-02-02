快訊

無菸年貨大街後…蔣萬安下一步曝：台北燈節2展區朝禁菸方向

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2026台北年貨大街」開跑，北市府依菸害防制法第19條規定公告，今年擴大禁菸區範圍，迪化街周邊小巷弄內也進行管制，並在管制區外大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區。記者許正宏／攝影
「2026台北年貨大街」開跑，北市府依菸害防制法第19條規定公告，今年擴大禁菸區範圍，迪化街周邊小巷弄內也進行管制，並在管制區外大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年迪化年貨大街首度擴大禁菸，並且設置戶外吸菸區，北市研考會今透露，目前年貨大街吸菸區每天約上百人使用，至於下一步示範區域，目前北市府正在朝今年台北燈節兩大展區西門町、圓山花博展區方向規畫無菸燈節。

研考會主委殷瑋昨也在YouTube放出直擊無菸年貨大街影片，並且還原市府規畫的幕後過程及困難，原本市府想借鏡日本評估戶外室內吸菸室可行性，不過衛生局行文竟被中央以「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內，法規『室內不能吸』」打槍。

殷瑋今天受訪表示，不管法規怎麼樣，北市府就是會努力推動無菸城市，蔣萬安市長也已公開宣示，要在台北市打造無菸城市，並且優先在這次的年貨大街作為示範區。

至於北市衛生局先前有跟中央溝通，不過中央回覆現在「菸害防制法」規定，室內原則上不能抽菸，不過例外如旅館商場夜店酒吧等有公共消費地點，如有設置獨立空調等才能在室內吸菸。

殷瑋說，無菸城市規畫禁菸、及吸菸區、吸菸室等所有可行性，北市府都會評估，也都是選項，用怎麼樣的方式可以最完善、最能提供多元選擇，希望透過分流方式，不要造成吸菸者與不吸菸者的對立，前提是二手菸不要擴散到其他人，如是密閉吸菸室，隔絕效果當然會比戶外吸菸區更好，這是考量過程的另一個選項，但中央法規上無論走得通，是透過修法等北市府都會透過完善規畫達成無菸城市。

對於戶外設置「貨櫃型吸菸室」的法規規定？目前中央僅有「室內吸菸室設置辦法」，的確沒有戶外禁菸空間能否設置吸菸室規定。

殷瑋今天受訪表示，依照菸害防制法第18條原則是不行的，其中只有一條規定旅館商場夜店酒等公共消費地點可以設置吸菸室，對於北市衛生局後續是否提出修法？殷瑋表示，具體怎麼做還要評估，如果戶外可以做室內的吸菸室話，會是好市府推無菸城市多一個選擇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

