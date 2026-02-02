輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

輝達（NVIDIA）台灣新總部進駐北士科T17、T18基地簽約日期受關注，台北市長蔣萬安今天表示，2月10日到15日之間就會簽約。執行長黃仁勳是否再訪台，蔣萬安說，視其時間安排。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達進駐北士科T17、T18，輝達與台北市政府簽約具體時間，以及黃仁勳本人是否出席簽約儀式，各界關注。

蔣萬安今天出席台北市萬華區115年度「市長與里長有約」，接受媒體聯訪時說，這一切其實都會照相關期程進行，這個星期就會召開估價審議會，審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，農曆年前2月10日到15日之間就會簽約。

黃仁勳是否再訪台。蔣萬安說，這要看黃仁勳和團隊對於黃仁勳的行程安排；但是相關進度不受影響，會往前推進。

黃仁勳受訪時說感謝蔣萬安的幫忙，蔣萬安對此回應說，也謝謝黃仁勳跟其團隊讓溝通過程非常順利，雙方都保持密切聯繫，同時謝謝輝達團隊，市府會站在一切依法和程序範圍內盡量給予協助。