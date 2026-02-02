淡水停水補償審核完成 新工處：2月4日起領取

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
針對去年底淡水區停水事件，購買水、馬達維修或更換、盥洗費列為優先補償項目，新工處今起發送簡訊通知審核結果。圖／新北市工務局提供
新北淡水區去年底因淡北道路工程挖破自來水管線，導致大範圍停水，新北市新工處表示，相關補償申請共受理2334件，已全數完成審核，並於今發送簡訊通知民眾審核結果。符合優先補償資格的民眾，自2月4日起至13日止，可依規定至淡水區公所或以郵寄方式提送資料領取補償。

新工處指出，去年11月底淡北道路工程施工期間發生管線破裂事件，市府隨即於12月1日至10日設立專責窗口及線上申請表單，受理民眾陳情與補償申請，並同步啟動補償機制檢討。本次補償以「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項基本民生用水需求列為優先補償項目。

新工處說明，本次審核結果已於2月2日透過簡訊通知申請人，相關補償資格、申請方式及應備文件，也同步公告於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官方網站。符合優先補償資格的民眾，請依申請地址所在里別，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料及印章，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚間7時。

為便利民眾申請，新工處也提供郵寄方式，民眾可至淡北道路官網下載申請書，填寫完成後，檢附匯款帳戶影本，於2月13日前，以郵戳為憑郵寄至新北市政府新建工程處，以匯款方式領取補償。

至於未通過優先補償審核者，新工處表示，常見原因包括填寫資料有誤、水號不在台灣自來水公司提供的停水範圍內，或申請項目不屬於優先補償範圍。

此外，新工處指出，針對申請優先補償以外項目的案件，市府已委託第三方公正單位進行責任釐清，預計於115年3月底提出鑑定結果後，將請相關責任單位再與民眾協調處理。另台灣自來水公司也將主動辦理水費減免一個月，於後續帳單中扣抵，用戶無須另行申請。

新工處也提醒，政府不會主動透過簡訊或通訊軟體提供連結要求登記，也不會要求轉帳或索取金融資料，若接獲可疑訊息，務必提高警覺並撥打165反詐騙專線查證。

停水優先補償將採2階段辦理，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。圖／新北市工務局提供
