八里區行動治理 侯友宜：重大建設與產業發展同步到位

新北市長侯友宜今率市府團隊前往八里舉辦行動治理座談會，侯友宜表示八里近年在人口結構與區域發展上出現明顯變化，即使在少子化趨勢下，人口仍持續成長，目前已超過4萬人，且每月仍穩定增加，顯示八里已成為北海岸重要的發展節點，市府必須以前瞻眼光，持續完善交通、產業與生活機能。

侯友宜指出，八里的發展並非單一建設帶動，而是多項重大建設逐步累積成果，包括台北港轉型、淡江大橋、八里輕軌，以及未來與淡水、北海岸、桃園機場之間的交通串聯。他強調，淡江大橋不只是跨河工程，而是整體路網與區域整合的一環，後續必須搭配輕軌與公共運輸系統，才能真正發揮效益。

侯友宜表示，隨著交通建設推進，市府也同步思考產業與觀光發展方向，包括物流產業、觀光休閒產業及相關開發計畫，希望透過公私協力方式，引進適合八里的產業型態，帶動地方就業與人口結構優化，而非單純增加住宅量。

在教育與生活機能方面，侯友宜指出，市府已著手規畫八里國中擴建及相關校舍調整，希望讓在地孩子能就近就學，減輕跨區通勤壓力；同時也持續推動社區環境改善、道路整建與公共設施更新，讓人口成長的同時，生活品質不被稀釋。

針對會中地方關心淡江大橋通車後的輕軌銜接進度，捷運局說明，淡江大橋內側橋面已預留輕軌空間，預計115年5月通車後將先作為公車專用道使用；橋下路口端也已施作八里輕軌與淡海輕軌二期的先期預留工程。捷運局表示，八里輕軌可行性研究已通過中央審查，相關計畫目前正依中央規定程序推動，並爭取與淡海輕軌二期同步審議。