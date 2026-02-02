汐止區運動場新紫色跑道今開放…散發夢幻美 全密式工法跑步更安全

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用；圖為施工前場景。圖／取自汐止區公所臉書
新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用；圖為施工前場景。圖／取自汐止區公所臉書

新北汐止區綜合運動場改造工程，歷經9個多月工期，跑道今天先重新開放民眾使用。汐止區公所表示，透過深淺紫色層次配置「汐止紫」色彩設計，可兼顧辨識性與視覺舒適度，打造更安全、舒適的運動環境。

汐止區公所去年4月在臉書粉絲頁發布整修公告，綜合運動場將分兩階段整修，辦理地基與排水優化，並改善跑道、足球場、草皮、地坪、景觀燈及看台棟，提升整體場地使用品質，工程經費為8460萬元。

第1階段施工範圍是中央草坪和天然草皮弓形區，施工期間，1、2道跑道封閉，3、4跑道為緩衝區域・僅5至8跑道開放民眾施工。第2階段去年9月1日起施作，工程內容為PU跑道鋪設、看台棟整修和外圍步道，施工期間整座運動場都封閉。

區公所表示，綜合運動場使用頻率一直都很高，過去跑道長期承受大量人流，不定期局部修補，影響整體平整度。跑道這次全面翻新，歷經約半年整修後，今天重新開放使用，歡迎民眾前去運動，感受全新整修後的運動場地。

區公所說，跑道整修除改善原有排水與鋪面老化問題，因採全密式PU跑道工法施作，透過一體成型減少接縫，可有效提升防水性與耐用度。跑道鋪面具備良好抓地力與緩衝效果，可減輕運動時對關節的衝擊，提供不同年齡族群更安心的運動條件。

汐止區綜合運動場中央草皮區，今天暫未開放。區公所指出，草皮選用歐洲荷蘭品牌 Greenfields產品，目前正依國際足總相關規範檢測，並由國外授權專業檢測團隊來台，辦理場地平整度與使用安全實地檢核，待檢測通過後再開放，提供市民更完善的運動與休憩空間。

汐止區公所歡迎民眾今天起，到綜合運動場使用紫色跑道，其餘區域後續視完工進度陸續開放，請民眾留意現場圍籬與相關告示，避免進入尚未開放的施工管制區，共同維護安全的運動環境。

新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區公所改造綜合運動場，全新紫色跑道今天先重新開放民眾使用。圖／汐止區公所提供

運動 汐止 新北

