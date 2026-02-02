聽新聞
被轟拿盜版Labubu！吳欣岱還原始末 反擊蔣萬安放任進口
2026台北燈節其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱日前批北市府將台北燈節主角留給大陸品牌，引發藍營群起砲轟，並揭吳欣岱曾蹭Labubu、指被抓包手上拿「盜版Labubu」。吳今回應，表示那照片是一年前跟小朋友逛夜市夾娃娃夾到的，被提醒就扔一邊。
吳欣岱今在臉書表示，她跑完一整天的行程，才發現深藍群組已經攻擊她攻擊到翻天了。並指國民黨還特別發文製圖，說她買盜版Labubu。她還原始末，表示在不知情下抓娃娃抓到，得知後就扔在一邊不給小孩接觸。
吳欣岱更指出，她看到國民黨的圖才從深櫃裡翻出來，發現這不只盜版，根本是不合格的玩偶耶！
吳說，根據商標法，在台灣進口販售的絨毛玩具，必須經過商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，顯然這個玩偶，完全沒有。國民黨要掩護非法嗎？難道夾娃娃機器裡面的娃娃，可以規避檢驗嗎？
她說，台北市政府負有稽察的責任和義務，台北市民買到不合規的玩具，主管機關應主動去查察，怎麼會是反過來譏笑自己的市民與消費者，還繼續放任違規進口玩具在市區橫行？
吳提到，她之前已經多次分享，國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗。在蔣萬安執政下的城市，連大陸玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。轟「這個社會怎麼變成這樣了？」
