年貨大街禁菸幕後曝…北市原想借鏡日本吸菸室 中央1句話打槍

台北市長蔣萬安推動無菸城市，今年迪化年貨大街首度擴大禁菸，將整個街區禁菸，吸菸民眾必須到五號水門的吸菸區。北市研考會主委殷瑋在上路第一天，現場直擊，還是有民眾躲在小巷吸菸，不過被勸阻後改善。

殷瑋昨天也透過YouTube影片，直擊年貨大街禁菸政策上路第一天狀況，並說明這次市長蔣萬安推動無菸城市的幕後及推動困難。

殷瑋透露，北市府推動無菸城市規畫吸菸室的過程，北市衛生局也曾行文中央，詢問如要在戶外蓋一個密閉空間的吸菸室可不可行？因去年到日本考察禁菸政策時，日本有類似貨櫃的吸菸室，台北能不能也這樣做？

所以衛生局為確認這件事發文給中央，詢問菸害防制法室內不能抽菸但是否可以在路邊設置室內的吸菸室。不過中央回文說，「如果貨櫃吸菸室門窗都關上那就屬於室內，法規規定『室內不能吸』」，所以不能設置這樣的吸菸室。

殷瑋認為，如果法規這麼硬，首先要去看怎麼去詮釋法律，能否整體讓菸害防制做更好？第二，如果真的是法律太硬，是否政院要提出修正，或透過立院修法，坦言這是無菸城市推動，北市府遇到的困難，也要想辦法克服。

另外，殷也提到，蔣市長推動無菸城市後，有一些吸菸的朋友紛紛傳訊息給蔣，表示支持無菸城市規畫，大家原本以為這是限縮吸菸者自由，不過想不到吸菸者其實更希望與社會、非吸菸者和睦相處，不用東躲西竄，如果可以分流，吸菸者也不想讓其他人抽二手菸。

目前迪化年貨大街的吸菸區設置在五號水門，的確距離年貨大街最熱鬧的主街有幾個街廓，吸菸區有標註「期間限定吸菸區」，開口不會面對自行車騎士會經過方向，周邊有植栽隔出空間。

至於年貨大街的主視覺，到處都有禁菸提醒，包括店家主視覺強調無菸味，店家與攤商中間的騎樓也都貼有此區禁止吸菸的黃色標示線提醒地貼，殷瑋說，這些線原本是要標示行人動線，攤商不能將商品擺出來，這次加註禁菸的相關訊息，很重要的方式，不斷看到訊息。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康